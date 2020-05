Anni Bunke aus Wurzen feiert 100. Geburtstag

Wurzen

Wer auch immer ihr heute gratuliert, mag sich vorkommen, als habe er einen Witz gerissen. Denn sehr wahrscheinlich wird die Jubilarin herzhaft loslachen: „Ich hätte nie gedacht, so alt zu werden.“ Dabei ist es purer Ernst. Anni Bunke feiert heute ihren 100. Geburtstag. Sie hat gut lachen. Gemessen an ihrem hohen Alter ist sie noch immer fit wie ein Turnschuh.

Selbst mit über 90 ging sie noch auf den Wochenmarkt, fuhr Rad, putzte Fenster und pflegte den Garten hinterm Haus. Seit einem Krankenhaus-Aufenthalt 2016 schafft sie das zwar nicht mehr, sitzt aber noch immer gern inmitten der geliebten Blumen und schaut ihrer zupackenden Freundin Heidrun Frauendorf zu.

Die Bunkes waren ein Begriff in Wurzen

Heidrun war eine ehemalige Angestellte in der Gärtnerei von Familie Bunke. Sie hält Anni noch immer die Treue, besorgt für sie manchmal auch den Einkauf. „Ich hatte früher mit ihr in der Bindestube gearbeitet“, sagt Anni Bunke. Annis längst verstorbener Mann Richard war ein Begriff in der Stadt. Kaum ein Wurzener, der ihn nicht kannte.

Das Grundstück Martin-Luther-Straße 8, wahrscheinlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg aufgenommen, damals Gärtnerei Kummer, auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch, dann Gärtnerei Bunke. Quelle: Sammlung Ebert

Richard Bunke war Inhaber der großen Gärtnerei in der Martin-Luther-Straße 8. Vorne raus der Laden, hinten raus (heute Gärtnergasse) befanden sich die Gewächshäuser. Bevor die Bunkes das traditionsreiche Geschäft übernahmen, betrieben sie den Obstbau-Lehrgarten in der Torgauer Straße. In der dortigen Villa wohnten Richard und Anni auch.

Begeisterte Chorsängerin in der Mädchenschule

Anni ist gelernte Stenotypistin. „Mein Traum war immer, Schlagersängerin zu werden“, verrät die 100-Jährige. Aber für solch große Sprünge hatten die Eltern nicht das nötige Kleingeld, winkt sie ab. Zumindest sang sie im Chor der Mädchenschule am Domplatz. Noch heute trällert sie, am liebsten zu Weihnachten. Orte wie Wien, die sie bereiste, klingen wie Musik in ihren Ohren.

Mit Lotti Baumbach und Anneliese Wandel verabredete sie sich viele Jahre zum Damenkränzchen. Inzwischen bleibt die Jubilarin der Gesundheit wegen zu Hause. Der Pflegedienst schaut, ob sie die Tabletten eingenommen hat. Die Volkssolidarität bringt das Mittagessen. Ansonsten ist Enkeltochter Gabriela (53) für sie da. Sie wohnt im gleichen Haus.

Schwere Schicksalsschläge blieben nicht aus

„Meine Oma musste auch schwere Schicksalsschläge einstecken. 1964 hatte ihr Richard einen schweren Unfall mit dem Pferdewagen. Lange lag er im Krankenhaus. 1970 verkaufte er die Gärtnerei. 1978 starb die einzige Tochter – meine Mutti.“ Das war auch das Jahr, als Anni aufgehört hatte zu arbeiten, sagt die Enkelin: „Sie kümmerte sich wie eine Mutter um mich.“

Die Großmutter habe sich für die Familie aufgeopfert, bringt es Enkelin Gabriela auf den Punkt. Anni sei nicht nur für sie da gewesen, auch für deren Töchter Désirée und Valerie. Gerade die größere wurde oft von der Uroma aus der Krippe abgeholt. Klar, dass die Ur-Enkelinnen, 32 und 19 Jahre alt, beim feierlichen Mittagessen zu Ehren des Geburtstagskindes nicht fehlen dürfen.

Ein Herzenswunsch: Nie wieder Krieg

Für ihre Mädchen wünscht sich die 100-Jährige vor allem eines – Frieden. Noch immer verfolgt die Ur-Großmutter die Nachrichten. Sie weiß, was Krieg bedeutet: „Mein Richard war damals in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten. Im französischen Bolbec, Region Normandie, befand sich sein Lager. Er arbeitete dort als Gärtner eines gewissen John Kennedy.“

Der John Kennedy? „Ja genau der“, sagt Bunke. Der spätere amerikanische Präsident, so die Jubilarin, habe ihren Mann mit in die USA nehmen wollen. Doch der entschied sich für die Rückkehr nach Wurzen. Laut LVZ-Recherche hieß ein Lagerkommandant in Bolbec tatsächlich Warren J. (John) Kennedy. Mit der Präsidentenfamilie hatte der Oberst aber nichts zu tun.

