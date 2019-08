Wurzen

Das Leipziger Bündnis „ Ladenschluss“ sowie die Leipziger Gruppierung „Rassismus tötet!“ wollen am Dienstag in Wurzen demonstrieren. Motto des gemeinsamen Aufzuges: „Keine Stimme den Faschos. Rechten Foren den Raum nehmen!“ Für die Veranstaltung wird seit Tagen im Internet geworben. Auf nicht unumstrittenen Portalen wie „indymedia“ und „irgendwoindeutschland“ ist von einer „Antifaschistischen Demo in Wurzen“ die Rede.

Anmelderin ist Landtagsabgeordnete Juliane Nagel ( Die Linke). Sie vertrat die Veranstalter am Dienstag beim Kooperationsgespräch im Landratsamt Borna. An der routinemäßigen Unterredung, bei der es um organisatorische Abläufe ging, nahmen zudem Vertreter der Polizei, der Versammlungsbehörde sowie der Stadt Wurzen teil. Man erwarte 50 Demonstranten, sagte Behördensprecherin Konstanze Morgenroth auf LVZ-Nachfrage.

Behörden bezeichnen Lage als problemlos

Die Demo sei für die Zeit von 16.30 bis 21 Uhr angemeldet, so Morgenroth weiter. Die Teilnehmer würden sich vom Bahnhof aus in Richtung Stadthaus in Bewegung setzen, wo zeitgleich die konstituierende Sitzung des Wurzener Stadtrates über die Bühne geht. Im Anschluss sei der Abmarsch zurück zum Bahnhof vorgesehen. Aus Sicht der Ämter werde die Lage „als problemlos“ eingeschätzt, so die Sprecherin.

„Den Rechten den Einzug in den Stadtrat vermiesen“, heißt es im Aufruf der Organisatoren. Dabei spielen sie auf gewählte Abgeordnete der AfD und des Neuen Forum für Wurzen (NFW) an, die zusammen auf sieben Sitze im neuen Stadtrat kommen. Nach Darstellung der Demonstranten, die per Zug nach Wurzen reisen wollen, sei am gleichen Nachmittag ein Freiheitsfest des NFW geplant: „Diesen Aufzug gilt es nicht unwidersprochen zu lassen“, heißt es im Netz.

Nur eine angemeldete Demo

Die LVZ-Nachfrage, ob neben der Antifa-Demo noch ein weiterer Aufzug angemeldet sei, verneinte die Versammlungsbehörde des Landratsamtes. Selbst Nagel konnte auf Anfrage nicht ausschließen, dass es sich bei dem „Freiheitsfest“ möglicherweise nur um ein Gerücht handelt.„Ich kann sagen, worum es uns geht: Wir thematisieren den Einzug von Hardcore-Neonazi Benjamin Brinsa ins Lokalparlament.“

Er sehe der Demonstration gelassen entgegen, sagt Christoph Mike Dietel vom NFW. Er wisse noch nicht so recht, ob er über die Teilnehmer lachen oder sie bemitleiden solle. „Es sind ein paar Kinder, die sich aufspielen, als wären sie unsere Erziehungsberechtigten.“ Was seinen Kollegen Brinsa angehe, so handele es sich um einen jungen Mann mit einer beachtlichen Lebensleistung: „Wir haben ihn zu unserem Fraktionsvorsitzenden gemacht.“

NFW will Finanzierung des NDK thematisieren

Nein, eine Demonstration habe er nicht angemeldet, sagt Dietel: „Natürlich kann ich nicht ausschließen, dass uns einige Freunde auf dem Weg ins Stadthaus begleiten werden.“ Er und seine Mitstreiter wollen vor allem die Finanzierung des Netzwerks für Demokratische Kultur (NDK) hinterfragen, die seiner Meinung nach an Vetternwirtschaft erinnere. Dem NDK den Rücken stärken, wollen dagegen die Demonstranten von „ Ladenschluss“ und „Rassismus tötet!“

Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) gibt sich entspannt: „Jeder hat das Recht zu demonstrieren. Die Polizei wird den Aufzug ordnungsgemäß begleiteten.“ Frei nach Beckenbauer endet er mit den Worten „Schau’n mer mal.“ Die Stadtratssitzung im Plenarsaal beginnt 18 Uhr und ist wie immer öffentlich. Einschränkungen gebe es nicht.

Beobachtern zufolge sei „Rassismus tötet!“ mit der Aufarbeitung sogenannter rechter Morde beschäftigt. Das Bündnis „ Ladenschluss“ vereine Mitglieder linker Jugendorganisationen, aber auch aus gewerkschaftlichen und kirchlichen Kreisen. Deren Ziel sei die Schließung von Treffpunkten mutmaßlicher Neonazis. Aktuell richtet sich der Protest gegen ein Lokal in Leipzig-Schönefeld. Nagel: „Im Krieg befand sich dort ein Frauenaußenlager des KZ Buchenwald. Inzwischen trainiert da eine Kampfsportgruppe – mit Bezug zum Muldental.“

Von Haig Latchinian