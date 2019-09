Apfelquetsche macht in Nepperwitz Obst zu Saft

Bennewitz/Nepperwitz

Eine mobile Apfelquetsche macht am Freitag in Nepperwitz Station. Bereits zum vierten Mal organisiert der Heimatverein diese Aktion für Bewohner, die aus eigenen Äpfeln, Birnen und Quitten leckeren Saft machen lassen möchte. Wie Janine Adler, Vorsitzende des Vereins, mitteilte, kann die Technik ab 13 Uhr genutzt werden. An unserem neuen Spielplatz in der Püchauer Straße wird bis etwa 16.30 Uhr der goldene Saft produziert und ist dann vakuumverpackt gut 12 Monate haltbar“, sagte Adler.

Fest an der Vereinshütte

Ab 18 Uhr sind alle Nepperwitzer zum jährlichen Apfelquetschenfest an der Vereinshütte eingeladen. Außerdem werden die Vereinsmitglieder den neuen Nepperwitzer Spielplatz einweihen. „Dank vieler Sponsoren und Fördermittel konnte der Heimatverein „Wir für Nepperwitz“ Stück für Stück den kleinen Spielplatz zu einem Mehrgenerationenspielplatz erweitern und ist über die rege Nutzung des Platzes sehr erfreut“ so Adler weiter. Ganz besonders dankt der Verein dem Nischwitzer Uwe Kretzschmar und seiner Firma Rustikale Holzgestaltung , der Firma Elektro Weisse aus Lübschütz und der Gemeinde Bennewitz für die Unterstützung.

Von LVZ