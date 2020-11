Der Vandalismus im Macherner Park hat einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht. Am Wochenende wurde die Apollo-Statue zerstört. Auch der Sandsteinbrunnen im Englischen Dreieck hat Schaden genommen. Die Gemeinde setzt eine Belohnung zur Ergreifung der Täter aus.

Die Apollo-Statue im Macherner Park wurde am Wochenende von Vandalen zerstört. Der Oberkörper liegt in mehrere Teile zerbrochen am Boden. Quelle: Gemeinde Machern