App und Carsharing für Brandis: „Smart City“ geht in die nächste Runde

Brandis

Die Stadt Brandis kann das Modellprojekt „Smart City - Stadtentwicklung und Digitalisierung“, dem weitere Kommunen aus dem Partheland angeschlossen sind, fortführen: Alle anwesenden Stadträte hoben auf ihrer jüngsten Zusammenkunft für die von der Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen und Monaten erarbeitete Strategie die Hände.

Damit zogen sie einen Strich unter die Phase A des Projektes und schufen zugleich die Voraussetzungen für die Umsetzung der geplanten Einzelprojekte in Phase B und der damit verbundenen Akquise weiterer Fördermittel.

Viele Anglizismen sollen vermieden werden

In der der Abstimmung vorangegangenen Diskussion mahnte Linken-Fraktionsvorsitzender Ulrich Gäbel, man solle es vor dem Hintergrund einer erwünschten Akzeptanz seitens der Bürgerschaft mit den Anglizismen nicht zu sehr übertreiben. Und Alexander Busch von den Freien Wählern regte an, eine Marketingstelle zu schaffen. „Diese kommunalübergreifende Kooperation ist zweifellos beispielgebend. Aber ohne eine entsprechende Vermarktung werden wir die Menschen nicht mitnehmen können“, so Busch.

Dieser sprach damit zugleich ein Thema an, das auch Bürgermeister Arno Jesse (SPD) umtreibt. „Alle an dem Projekt beteiligten Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind ob der geringen Bürgerbeteiligung im Rahmen der bislang veranstalteten Workshops ratlos und ein stückweit frustriert“, so Jesse.

Zu hoher Abstraktionsgrad

Es habe sich gezeigt, dass die Menschen erst dann mobilisiert würden, wenn es um konkret sie tangierende Dinge wie etwa den Straßenbau oder den Breitbandausbau geht. „Der Abstraktionsgrad von Smart City ist allerdings derzeit zugegebenermaßen auch noch recht hoch“, so der Brandiser Rathauschef.

Dabei geht es bei dem Projekt, wirft man einen Blick auf die Zielstellungen, um ziemlich Konkretes. Etwa um neue digitale Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürgerschaft, um moderne Kommunikationswege zur und mit der Verwaltung sowie um die Schaffung und Gestaltung von attraktiven Wohn-, Arbeits-, Lebensräumen.

Konkrete Projekte

Noch konkreter sind die einzelnen Projekte, die von einer Smart App für das Partheland, über eine intelligente Straßenbeleuchtung bis hin zur Einführung eines Car-Sharings unter Einbeziehung der Fuhrparks der involvierten Parthe-Kommunen reichen. Diesen - neben Brandis, Borsdorf, Machern, Großpösna und Naunhof mit Parthenstein und Belgershain - werden in den nächsten fünf Jahren über sechs Millionen Euro für Investitionen und Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Auf der laut dem Brandiser Bürgermeister beantragten Projektstelle dürfte es nach Lage der Dinge über das Marketing hinausgehend sehr viel zu tun geben. „Die Chancen, dass wir diese Stelle tatsächlich bekommen, stehen gut. Sie mit einem entsprechend qualifizierten Bewerber zu besetzten, dürfte allerdings kein leichtes Unterfangen werden“, glaubt Jesse.

Von Roger Dietze