Arbeiten am Ratskeller in Brandis: Es geht voran

Brandis

Das Dach des ehemaligen Ratskellers am Brandiser Markt 9 ist abgenommen, statt seiner schützt seit Jahresbeginn eine Plane vor Regen. Was sich darunter tut und von welchen Problemen die Sanierung begleitet wird, schilderte der Wurzener Architekt Andreas Kewitz am vergangenen Dienstag im Brandiser Stadtrat. Der Ratskeller soll nach Fertigstellung im Erdgeschoss die Stadtbibliothek aufnehmen, der Saal im Obergeschoss Platz für Veranstaltungen bieten.

Da es sich mit dem ehemaligen Ratskeller zugleich um das älteste noch erhaltene Rathaus von Brandis handelt, „hat der Denkmalschutz einen hohen Stellenwert“, erklärte Kewitz. „Es gibt viel Abstimmungsbedarf und konkrete Anforderungen.“ Diskussionsgrundlagen sind zum Beispiel Fotos. So zeige eine Aufnahme kurz vor dem ersten Weltkrieg Verzierungen an den Gauben, die später fehlen. Es gibt Unterschiede bei der Fenster- und Fassadengestaltung, beim Balkon und anderem mehr. Bei Untersuchung der Farbschichten konnte man bis zu zehn Fassungen ermitteln, berichtete Kewitz. Mit dem Denkmalschutz habe man sich auf die Zweitfassung, einen Beigeton, festgelegt. „Aus den alten Ansichten ergab sich auch die Idee, den Turm wieder aufzusetzen.“ Weitere Details lieferte die Bauuntersuchung, bei der die ältesten Teile auf das 17. Jahrhundert geschätzt, auch Brandspuren gefunden wurden. Und offenbar, so Kewitz weiter, erfuhr das Gebäude mehrere Erweiterungen. Dafür spricht auch freigelegtes Fachwerk, das früher wahrscheinlich einmal eine Außenwand war. „In den Diskussionsrunden ging es darum, welche bauzeitliche Einordnung wünscht der Denkmalschutz, welche ist auch sinnvoll und welche passt zu der künftigen Nutzung.“

Dieses historische Foto bildet die Arbeitsgrundlage für den Architekten. Quelle: Ines Alekowa

Fragwürdige statische Eingriffe in den 1950ern

Vor der äußeren Gestaltung galt es aber zunächst, das Gebäude zu sichern. Bereits im Sommer vergangenen Jahres hatte die auf Sand gebaute Mauer zur Rathausgasse nachträglich ein Fundament erhalten. Jetzt ging es ans Dachgeschoss. Hier, so Kewitz, „ist vieles aus dem Leim gegangen“. Nach der zwingend notwendigen Abnahme des Daches „haben wir festgestellt, dass man beim Umbau des Saales statische Eingriffe vorgenommen hat, die sehr fragwürdig sind“. Es wurden tragende Elemente entfernt, sodass das Dach mit seiner gesamten Last nur auf einer schmalen Schwelle lag. Im Ergebnis hatte sich die Fassade 16 Zentimeter in Richtung Markt geneigt. „Das gesamte Dach war mit Sauerkrautplatten verkleidet, eine typische DDR-Dämmung, deshalb vermuten wir, dass diese Maßnahmen in den 1950er-Jahren gemacht wurden“, erklärte Kewitz.

Die jetzt vorgenommen Arbeiten konzentrierten sich deshalb darauf, „ins Dachgeschoss wieder Stabilität zu bringen“. Holzschäden und Fehlstellen wurden beseitigt, Balken verstärkt. „Die Neigung der Wand werden wir nicht beseitigen“, sagte der Architekt. Technisch wäre das zwar möglich, „aber damit würde man die eingelagerten Kräfte neu bewegen und dem Bauwerk wieder Schaden zufügen. Zur Sicherung der nach außen drängenden Wand werden im Übrigen keine Stahlträger verwendet, sondern auf Wunsch des Denkmalschutzes nur Holz.

Die Balken im Dachgeschoss werden aufwändig stabilisiert. Quelle: Ines Alekowa

In den nächsten Wochen tut sich auch außen etwas

„Weil der Sicherungsaufwand im Dachgeschoss doch erheblich höher war, als wir erwartet hatten“, habe sich der Zeitplan etwas verschoben, so Kewitz, „zumal Statiker und Denkmalschutz doch einige Differenzen hinsichtlich Konstruktion und Material hatten.“ Man sei aber in der glücklichen Lage, Zimmermann und Dachdecker bereits vertraglich gebunden zu haben, und die Ausführung werde auch nicht durch fehlendes Holz behindert. „Wer mit Bau zu tun hat, weiß, es brennt aktuell lichterloh am Markt, was Kosten und Material betrifft“, zeigte sich Kewitz froh, dass mit den Sanierungsarbeiten bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde. Nächste Woche beginnt der Dachdecker, das Dachgeschoss erhält auch wieder drei Gauben, es folgen Fensterbau- und Fassadenarbeiten. Hier liege man bei den Fenstern deutlich unter der Kostenschätzung und lande bei der Fassade fast auf dem Punkt. Kewitz rechnet damit, dass Ende Juni der Turm eingeflogen werden kann. „Es wäre schön, wenn die Coronalage dann eine feierliche Gestaltung dieses Ereignisses zuließe, denn so einen Turm setzt man nicht alle Tage, außerdem ist es ein prägendes Bauelement“, so der Architekt. Geplant ist, bis Ende September die Außenarbeiten abzuschließen.

Eine Zeichnung des Architekturbüros verrät, wie sich der Ratskeller künftig von seinen verschiedenen Seiten präsentieren soll. Quelle: Ines Alekowa

Von Ines Alekowa