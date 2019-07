Wurzen

Alles läuft nach Plan: Voraussichtlich am 23. August endet der grundhafte Ausbau der Kleiststraße in Wurzen. Solange bleibt die Vollsperrung bestehen. Kurz nach Pfingsten begannen hier die Arbeiten durch das Unternehmen Ezel Torgau GmbH.

Zwölf Parkbuchten und gepflasterte Fußwege

Wie Michael Zerbs, Sachbearbeiter Straßen- und Wasserbau in der Stadtverwaltung, auf Nachfrage informierte, erhält die Verbindungstrasse zwischen Martin-Luther-Straße und Bürgermeister-Schmidt-Platz eine komplett neue Trinkwasserleitung sowie nach dem Unterbau eine frische Asphaltschicht und gepflasterte Fußwege. Darüber hinaus entstehen entlang der östlichen Seite insgesamt zwölf Parkbuchten.

Freistaat fördert zum Großteil das Vorhaben

„Im Zuge des aktuellen Vorhabens setzen wir ebenfalls moderne LED-Beleuchtung“, so Zerbs. Zuletzt lässt die Stadt im Oktober des Jahres noch begleitendes Grün pflanzen – fünf Bäume zieren dann den Straßenrand. Alles in allem kostet die Straßensanierung rund 200 000 Euro. An der Investition beteiligt sich zum Großteil der Freistaat Sachsen. Der Zuschuss aus dem Förderprogramm „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“ beträgt knapp 150 000 Euro.

Von Kai-Uwe Brandt