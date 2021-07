Arbeitslosenzahl sinkt im Landkreis Leipzig unter 7000er-Marke

Landkreis Leipzig/Oschatz

„Der positive Trend am Arbeitsmarkt hat sich fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit ist seit März kontinuierlich zurückgegangen und lag Ende Juli bei etwa 1100 arbeitssuchende Personen beziehungsweise rund acht Prozent unter dem Vorjahreswert“, erklärt Jens Burow, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Oschatz.

Diesem zufolge ist auch im vergangenen Monat eine hohe Zahl von Beschäftigungsaufnahmen zu verzeichnen gewesen. Ein Grund dafür sei die fortgesetzte Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld, die sich weiterhin entspannend auf den regionalen Arbeitsmarkt ausgewirkt habe.

Qualifizierung steht im Mittelpunkt

„Seit dem Höchststand im April des vergangenen Jahres, in dem 19.600 Arbeitnehmer Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen haben, sanken die Zahlen bis Oktober auf rund 6000, um danach bis Februar dieses Jahres wieder auf rund 14.400 anzusteigen“, so Burow.

„Um die weitere Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt aktiv zu unterstützen, konzentrieren wir uns auch in den nächsten Monaten auf die regionale Stellenbesetzung und die Qualifizierung unserer Kundinnen und Kunden“, so der Agentur-Geschäftsführer.

373 weniger Arbeitslose

Insgesamt waren im vergangenen Monat 13.734 Personen bei den Dienststellen der Agentur für Arbeit und den beiden Jobcentern der Landkreise Leipzig und Nordsachsen arbeitslos gemeldet. Dies sind 373 Personen beziehungsweise 2,6 Prozent weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit um 1121 Personen (7,5 Prozent) ab. Dies wiederum bedeutet einen Rückgang der Arbeitslosenquote im Juli gegenüber dem Vergleichsmonat des vergangenen Jahres um 0,2 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent.

838 Arbeitslose finden Job

838 zuvor Arbeitslose konnten laut der Arbeitsagentur im Juli eine neue Beschäftigung aufnehmen, die Unternehmen meldeten im gleichen Monat 806 Stellen an den gemeinsamen Arbeitgeberservice von Agentur und Jobcenter Nordsachsen zur Besetzung. Der Großteil der neuen Stellenangebote sei dabei aus der Zeitarbeit (161 Stellen), dem Handel (114), der Industrie (99), dem Bereich Gesundheit/Soziales (83), dem Bau (48), der Logistik (48) sowie dem Gastgewerbe (41) gekommen.

Arbeitslosenzahl sinkt unter 7000er-Marke

Im Landkreis Leipzig ist die Arbeitslosigkeit im Juli um 228 Personen beziehungsweise 3,2 Prozent auf 6955 Personen zurückgegangen und lag damit erstmals seit März 2020 wieder unter dem Wert von 7000. Gegenüber dem Vorjahr nahm die Arbeitslosigkeit der Arbeitsagentur Oschatz zufolge um 540 Personen beziehungsweise 7,2 Prozent ab.

410 neue Stellen meldeten die Unternehmen im Juli dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur, was 75 Stellen beziehungsweise etwa ein Fünftel mehr als im vergangenen Jahr sind.

Von Roger Dietze