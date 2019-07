Bennewitz/Deuben

Mit sicherem Schritt nimmt Armin Hänsch die 61 schmalen Stufen hinauf in den Kirchturm. Fast 20 Jahre lang hat der Deubener täglich die große Glocke geläutet. Zum Wurzener-Land-Fest im Juni in Bennewitz wurde er nun für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.

Schon Großvater und Vater zogen am Seil

Das Glockenläuten wurde dem gebürtigen Püchauer sozusagen in die Wiege gelegt. „Schon mein Großvater und mein Vater haben in Püchau bis in die 1960er-Jahre die Glocken geläutet“, erzählt der 64-Jährige. Und natürlich habe er seinen Vater ab und zu begleitet und als Steppke am Seil der großen Glocke hängend abgehoben. Als Pfarrer Martin Handschuh und Kurator Günther Geißler 1999 für Deuben einen neuen Glöckner suchten, weil die Mitglieder der Jungen Gemeinde, die nach der Wende das Läuten übernommen hatten, nach und nach den Lehrstellen entgegen zogen, ließ sich Armin Hänsch nicht lange bitten. „Es hat halt gepasst“, sagt er.

Seitdem hat der Deubener täglich, sommers wie winters, die Glocke Schlag 18 Uhr zum Schwingen und Klingen gebracht. Die späte Stunde erklärt sich aus der Geschichte. „Früher verkündete die Glocke den Bauern auf dem Feld den Feierabend“, sagt Hänsch, der selbst nur wenige Meter von der Kirche entfernt einen Getränkemarkt betreibt. Sonntags habe die Glocke deshalb Pause. Findet in der Kirche ein Gottesdienst statt, läutet jemand vom Kirchenvorstand. Die Deubener sind das pünktliche Ertönen der Glocke gewohnt. „Wenn es mal geklemmt hat, haben meine Frau Renate oder mein Sohn Thomas die Aufgabe übernommen“, erzählt Hänsch.

Der neue Glöckner arbeitet mit Strom

Im November vergangenen Jahres allerdings hat ein anderer „Glöckner“ die Arbeit übernommen. Die Kirchgemeinde konnte nach einigen Hürden die lange ersehnte Läutemaschine anschaffen. Jetzt duckt sich ein kleiner Elektromotor neben die Glocke und treibt diese über ein Seilrad an. Ob der Ton einer handgeläuteten Glocke mehr Seele hat? „Nein“, sagt Hänsch, „am Klang ändert das nichts.“ So oder so müsse die Glocke erst aufschaukeln, bevor sie ihren vollen Klang entfaltet, und anschließend auch wieder langsam ausklingen.

350 Kilogramm schwere Glocke aus dem Jahr 1508

Seit Langem schon erhebt die große, etwa 350 Kilogramm schwere Glocke von 1508 ihre Stimme nur noch allein. Sie überlebte die beiden Weltkriege, da sie als kulturhistorisch wertvoll eingestuft wurde. Die beiden kleinen Glocken von 1807 und 1809 hingegen mussten 1917 zum Einschmelzen für Kriegsmaterial abgeliefert werden, hat Kurator Günther Geißler recherchiert. Die Kirchgemeinde ergänzte das Geläut 1926 zwar wieder, aber auch diese beiden Glocken wurden 1944 wieder eingeschmolzen. Nur der verwaiste Glockenstuhl erinnert noch an sie.

Armin Hänsch findet es in Ordnung, dass sein Muskelspiel nun nicht mehr gefragt ist. Mit zwei künstlichen Kniegelenken sei das Treppensteigen zum Dachboden unter der Glockenstube, wo das Glockenseil endete, zwar „ein ordentliches Training“ gewesen, „aber manchmal hatte ich auch tüchtig zu tun“, bekennt Hänsch. Vor allem, wenn es die Stiege rückwärts wieder hinunterging.

Turmblick bis nach Grubnitz

Dafür wurde er, wenn er bis zur Glockenstube hinaufstieg, mit einem tollen Ausblick belohnt. Zum Beweis öffnet Hänsch die zur Taubenabwehr in die Schallöffnungen eingebauten Fensterläden. Besonders im Winter, so erzählt er, wenn die uralte Linde auf dem Friedhof, die inzwischen mit der Kirche um die Lufthoheit wetteifert, keine Blätter hat, könne man über die großen Dreiseithöfe an der Püchauer Straße bis hinüber nach Grubnitz schauen.

Der Turm, weiß Hänsch, befinde sich übrigens, anders als bei anderen Kirchen, auf der Ostseite des Gotteshauses. „Früher bildete der Altarraum die gesamte Kirche. Aber als sich die Gemeinde entwickelte, wurde das Kirchenschiff angebaut – nach der einzig möglichen Seite, nach Westen.“ Ihre heutige Gestalt erhielt die Deubener Kirche auf der schmalen Straßeninsel zwischen Püchauer- und Schulstraße vermutlich um 1652.

Deubener Kirche jetzt täglich geöffnet

Wer die schlichte aber schmucke Kirche besuchen möchte, hat dazu neuerdings täglich Gelegenheit. Seit Frühjahr diesen Jahres öffnet Kurator Geißler die Kirche von 10 bis 18 Uhr. Dann verkündet die Glocke den Feierabend.

Von Ines Alekowa