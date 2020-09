Arno Jesse: Ich trete in Brandis mit einer positiven Bilanz zur Wiederwahl an“

Brandis

Arno Jesse will‘s noch einmal wissen: Der Brandiser Bürgermeister stellt sich am 27. September ein zweites Mal zur Wahl – 2013 holte er 64 Prozent der Stimmen. „Wir haben in den letzten sieben Jahren enorm viel geschafft und angeschoben, in Teilen die Kultur der Stadt verändert zu einer des Nach-vorn-Schauens und Mitmachens. Vieles ist aber noch nicht zu Ende gebracht“, begründet Jesse seine erneute Kandidatur. Auch damit, dass sein Gegenkandidat etliches davon in Frage stelle: „Die Sanierung des Ratskellers zur Bibliothek, der Ausbau des Schulcampus – von Herrn Börner ( Ingo Börner, Einzelkandidat, Anm. d. Red.) abgelehnt, die Sanierung des Kulturhauses Beucha zum Stadt-Land-Labor – von Herrn Börner bisher nicht unterstützt.“ Gleiches gelte für Smart City, Zusammenarbeit im Partheland, Jugend- und Sozialarbeit. „Dies alles sind nicht nur meine Herzensangelegenheiten, sie sind enorm wichtig für die Entwicklung unserer Stadt. Dafür stehe ich, und deswegen trete ich an.“

Willy Brandt prägte Jesses Verständnis von Politik

Er habe sich sein Leben lang gesellschaftlich engagiert, sagt der 58-jährige gebürtige Bremerhavener. Als Abiturient Wahlhelfer für die Grünen, in Friedensbewegung und Kirche aktiv, verlagerte sich mit Germanistik- und Geschichtsstudium in Bamberg sein Engagement hin zur Kultur, er gab eine Literaturzeitschrift heraus. Zur Finanzierung seines Studium gründete er ein Gestaltungsbüro und überlegte mit der Wende, diese Dienstleistung im Osten anzubieten. Leipzig habe ihn fasziniert, erzählt Jesse. „Mit dem Umzug nach Beucha 2002“ – wo seine drei Kinder geboren wurden – „war für mich klar, dass ich mich hier einbringen möchte“, sagt Jesse. Der SPD stehe er hinsichtlich ihrer Werte und ihres Anspruchs als Volkspartei nah. „Vor allem habe ich Respekt vor der historischen Leistung der Partei.“ Insbesondere Willy Brandt sei ihm für sein Verständnis von Politik ein Vorbild: „Ein festes Wertegerüst haben, offen sein für neue Entwicklungen, neue Wege gehen, mutig sein.“

Schützenhilfe für den Einzelkandidaten

Für die Wahl wurde Jesse von SPD wie Bürgerverein nominiert, von den Staatsministern Petra Köpping und Martin Dulig, beide SPD, erhält er Schützenhilfe. Trotzdem tritt er als Einzelkandidat an. „Damit verbinden sich Angebot und Überzeugung auf ein breites Bürgerbündnis jenseits von Parteizugehörigkeiten“, begründet er. „Damit sind wir in den letzten Jahren gut gefahren.“

Nach langem Hin und her wurde in Jesses Amtszeit für den Ratskeller eine Lösung gefunden – hier soll unter anderem die Bibliothek ein neues Domizil erhalten. Quelle: Frank Schmidt/LVZ-Archiv

Kita-Neubau ist für Jesse auch persönlicher Erfolg

Auch wenn fast fünf Millionen Euro in Straßensanierung flossen – Wolfshain, Leipziger-, Bahnhofstraße… –, bezeichnet Jesse den Kita-Bau mit 3,5 Millionen Euro als wichtigste Investition - und als persönlichen Erfolg, „weil ich den Stadtrat erst von einem Neubau überzeugen musste, weg von Stückwerk, und es mir gelang, die einzige große Förderung, 1,5 Millionen Euro, des Landkreises dafür nach Brandis zu lenken“, sagt Jesse, der sich selbst als Macher bezeichnet. Als Erfolg verbucht er ebenso, dass eine Lösung für den Ratskeller gefunden wurde. Und die Jugendarbeit wurde neu aufgestellt – „ein Jahrzehnt lang hatte sich das niemand gewagt, heute sind wir Maßstab im Kreis“.

Auch an Muldental in Fahrt habe er entscheidenden Anteil. „Um den Stadtbus beneiden uns viele.“ Und schließlich das Thema Innovation, offene Bürgergesellschaft, Smart Cities, Digitalisierung: „Dass wir hier als Kleinstadt bundesweit Aufmerksamkeit und Zuwendung bekommen, ist toll. Glasfaserausbau oder Kulturhaussanierung wären ohne die nicht denkbar.“ Daneben gebe es weniger Sichtbares: der komplette Verkauf des Gewerbegebietes Beucha/ Brandis, Erschließung neuer Wohngebiete – „Beispiele, die mit kluger Politik und engagierter Verwaltung zu tun haben“. Jesse betont, nach wie vor unternehmerisch, das heißt immer auch aus Kunden- und Bürgersicht, zu denken. „Verlängerte Rathaus-Öffnungszeiten kommen daher. Auch projektorientiert zu denken. Nicht zuletzt kommt der Stadt meine Fähigkeit als Netzwerker und Kommunikator zu Gute, ohne die hätten wir nicht solche Erfolge in der Fördermittelakquise.“

Programm zu 90 Prozent erfüllt

Unterm Strich, so seine Bilanz, seien 90 Prozent der 2013 abgesteckten zehn Arbeitsfelder abgearbeitet. Unzufrieden zeigt er sich beim Thema attraktive Innenstadt. Hier käme zum Wandel im Handel eine Händlerschaft mit unterschiedlichen Interessen. „Wir haben einiges versucht, der große Wurf fehlt. Deswegen taucht dieser Punkt im neuen Programm deutlich konkreter formuliert auf.“

Konkrete Maßnahmen statt Worthülsen

Das bestehe, wie Jesse betont, nicht aus Worthülsen. „Es nützt niemandem, sich bürgernah zu nennen, wenn ich nicht sage, mit welchen Maßnahmen ich dies erreiche.“ Wieder sind es neun Schwerpunkte: Schulcampusausbau, Kulturhaus- und Ratskellersanierung, Rossmann-Ansiedlung, Umbau eines Zukunftsquartiers in Beucha, Straßensanierung und endlich Realisierung des Radwegs nach Polenz, Innenstadt neu denken, ÖPNV absichern und erweitern (S-Bahn-Anbindung, Bahnstrecke Beucha-Brandis-Trebsen), Tourismus stärken. „Nicht zuletzt hoffe ich, dass Brandis Lokomotive im Partheland bleibt.“ Im Programm, so Jesse, spiegeln sich objektive Anforderungen zur Standortstärkung - Breitband, Digitalisierung, Schule, ÖPNV. Aber natürlich auch Bürgerwünsche. „Durch unterschiedlichste Formate wie Cafè Communale gibt es viele Möglichkeiten sich einzubringen.“

Noch-Amtsinhaber Arno Jesse sind Handlungsmaxime wichtig. Auf seinen Wahlplakaten, wie hier in der Beuchaer Straße, wirbt er damit. Quelle: Ines Alekowa

Drei Handlungsmaxime

Bei seinem Handeln lässt Jesse sich von drei Maximen leiten, mit ihnen wirbt er auf seinen Wahlplakaten. Aber sollten „bewegen – nicht bremsen, verbinden – nicht spalten, machen – nicht abwarten“ nicht selbstverständlich für einen Bürgermeister sein? „Stimmt“, sagt Jesse. „Trotzdem sieht es mitunter anders aus. Nicht wenige sagen mir, die Stadt sei erst vor sieben Jahren wieder aufgewacht. Und: Mein Gegenkandidat ist der AfD-Fraktionsvorsitzende, ob er als Einzelkandidat antritt oder nicht. Sein Abstimmungsverhalten bestand fast nur aus Ablehnungen – also Bremsen. Noch mehr Sorge macht mir die Grundhaltung der AfD. Insofern ist ,Verbinden, nicht spalten‘ mehr als angebracht.“

Von Ines Alekowa