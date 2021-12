Arzt aus Wurzen meldet falschen Impfnachweis

Wurzen

In Wurzen hat ein zweiter Blick eine Fälschung aufgedeckt: Am Montagnachmittag informierte laut Polizeidirektion Leipzig ein Wurzener Arzt die Polizei darüber, dass ein Arbeitgeber aus Lossatal bei ihm in der Praxis war und eine Kopie eines Ersatznachweises über eine vollständige Corona-Vakzination einer seiner Mitarbeiterinnen vorlegte.

Auf dem Impfnachweis befanden sich ein vermeintlicher Stempel und eine Unterschrift des Arztes. Dieser erklärte jedoch ein solches Dokument nicht ausgestellt zu haben und identifizierte es als Fälschung. Gegen die 48-jährige Mitarbeiterin (deutsch) des Unternehmens aus Lossatal wird nun wegen des Gebrauchs von unrichtigen Gesundheitszeugnissen ermittelt.

Von lvz