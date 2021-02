Attraktion im Lockdown: Besuch am Altenbacher Wildgehege

Bennewitz/Altenbach

Bettelnd schieben die Hirschkühe ihre feuchten Mäuler durch die Zaunmaschen und werden mit einem Brotrest belohnt. Die Mädchen und Jungen vom unweit entfernten Bennewitzer Kindergarten Zwergenland besuchen gern das Wildgehege An der Teeplantage in Altenbach. Und nicht nur sie. „Vor allem an den Wochenenden kommen viele Familien mit Kindern“, freut sich Joachim Kunze vom Reiterhof Altenbach, zu dem das Wildgehege gehört, über den Zuspruch und darüber, gerade jetzt, in den Zeiten der Corona-Beschränkungen, einen kleinen Beitrag zu etwas Abwechslung leisten zu können. „Was sollen Kinder sonst den ganzen Tag zu Hause machen?“

Die Hirschkühe freuen sich über Besucher am Zaun. Quelle: Thomas Kube

Anzeige

Tiere dürfen gern gefüttert werden

Die Freude ist offenbar auf beiden Seiten des Zaunes groß. Sobald die Tiere die Kinder hören, kommen sie aus dem hinteren Teil des Geheges herbei, lassen die nahe der Straße aufgestellte Futterraufe mit Heu und Hafer links liegen, um das ein oder andere Leckerli zu ergattern. Die Tiere dürfen gern mit Äpfeln oder Möhren gefüttert werden, zählt Kunze deren Lieblingsnaschereien auf. Auch hartes Brot gehört dazu. „Nur angeschimmelt darf es nicht sein“, betont Kunze. „Pilzsporen würden die Tiere krank machen.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr: Wegen der Corona-Einschränkungen erscheint dieser Newsletter aktuell nicht. Wir sind nach dem Lockdown wieder mit Hinweisen für Sie da. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Widerstände begleiten den Anfang

Das Gehege gibt es seit mittlerweile zehn Jahren. „Wir wollten den Kindern außer den Pferden noch etwas anderes bieten“, sagt der Reiterhofchef. Doch die Anlage traf nicht von Anfang an auf Gegenliebe, erinnert er sich. Als Kunze das mehrere Hektar große Gehege 2011 anlegte, gab es eine Unterschriftensammlung gegen das Vorhaben. Unter anderem wurde der 2,40 Meter hohe Zaun, der bei Rotwild vorgeschrieben ist, von einigen Anwohnern als störend empfunden. „Ich war damals nahe daran aufzugeben“, erzählt Kunze von nächtlichen Anrufen, und das passiere bei ihm nicht oft.

Heute ist er froh, an dem Gehege mit Unterstützung des Veterinäramtes festgehalten zu haben. Bei den Reiterferien nimmt er die Kinder mit zum Füttern ins Wildgehege. Auch die Buchung der vom Reiterhof angebotenen Kremserfahrten sei oft mit dem Wunsch verbunden, am Gehege zu halten, erzählt Kunze. Besonders spektakulär sei das Röhren der Hirsche in der Brunftzeit, im September, Oktober, „dann kommen besonders viele Besucher in den Abendstunden“.

Bei den Reiterferien lenkt Kunze die Kutsche stets am Tiergehege vorbei. Quelle: Ines Alekowa

Einziges Rotwildgehege im Umkreis

Kunze ist der einzige im Umkreis, der Rotwild hält. Der Rothirsch ist eines der größten freilebenden Wildtiere und zeichnet sich unter den Hirscharten durch ein besonders großes und weit verzweigtes Geweih aus. Ende Februar/Anfang März wirft er es ab, ein neues wächst schnell nach. Das öfter in Gehegen zu sehende Damwild ist kleiner, hier tragen die männlichen Tiere ein Schaufelgeweih. Allerdings tummeln sich in Altenbach im Moment nur Hirschkühe – und die sind kahl. „Die männlichen Tiere werden entnommen, weil der Leithirsch keine Nebenbuhler duldet“, erklärt Kunze. Aber auch der stolze 24-Ender ist nicht mehr da. „Um Inzucht zu verhindern, müssen wir alle vier Jahre einen neuen Hirsch einsetzen“, so Kunze. Der neue aus einem Gehege nahe Döbeln sollte eigentlich schon vor Weihnachten da sein, aber Corona hat den Zeitplan durcheinander gebracht.

Der stolze 24-Ender war bis vergangenen Herbst der Star im Wildgehege in Altenbach. Quelle: privat

Reiterhof hofft auf Ende des Lockdowns

Auch im Reiterhof selbst läuft der Betrieb noch immer im Schritt statt Galopp. Auf dem Außenplatz dürfen nur bis zu vier Personen mit Abstand ihren Pferden Bewegung verschaffen. „Das ist von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Dachverband aller Züchter, Reiter, Fahrer und Voltigierer in Deutschland, erlaubt“, sagt Kunze. Bei Kutschen und Kremser hingegen dreht sich kein Rad, denn es gibt keine Hochzeiten oder Ausfahrten. „Ich hoffe, dass zu Ostern endlich eine Lockerung eintritt“, sagt Kunze. Dann würden die sonst im Februar angebotenen Reiterferien durchgeführt. Auch ein Hallenreitturnier hat er vorsorglich für April angemeldet. „Damit sich zum Beispiel Leistungsrichter den Termin freihalten“, erklärt der Reiterhofchef. Ebenfalls angedacht ist eine Kutschenausfahrt in den Mai. „Wir haben viele Kutschen, sodass wir uns auf den Kutschen an die Regeln halten können“, sagt Kunze.

Von Ines Alekowa