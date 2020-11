Au Backe: Schätze aus 5000 Jahren Zahnheilkunde erreichen Zschadraß

Colditz/Zschadraß

„Es ist, als ziehe der Louvre in die Eremitage!“ Das sagt Andreas Haesler, Hüter der weltgrößten Sammlung zur Geschichte der Zahnmedizin. Der 59-Jährige entschuldigt sich beinahe, dass er einen solch überschwänglichen Vergleich bemühen muss: „Aber wenn es nun mal die Wahrheit ist ...“ Er ahnt, dass ihn mancher für einen positiv Verrückten hält. Der müsse man auch sein, an einem Ort, wo der sächsische Staat vor 150 Jahren eine damals revolutionäre landwirtschaftliche Kolonie für unheilbar Geisteskranke aus dem Boden stampfte.

Zwei Überseecontainer aus Berlin

Lange galt Utrecht in den Niederlanden mit 80 000 Positionen als die internationale Nummer 1 unter den Museen der Zahnheilkunde. Zschadraß dagegen konnte bis zum Wochenende bereits über eine halbe Million Exponate vorweisen. Ein Lastkraftwagen brachte nun jene, seit Monaten mit wachsender Ungeduld erwarteten zwei Überseecontainer, deren Inhalt Zschadraß darüber hinaus zum weltweit einzigartigen dentalhistorischen Wissenschaftsstandort macht. Die Sammlung Proskauer-Witt ist da!

Die Proskauer-Witt-Sammlung kam jetzt in Zschadraß an. Viele Mitstreiter halfen beim Entladen und Einlagern der wertvollen Stücke. Quelle: Thomas Kube

Die Sammlung Proskauer-Witt – das sind Gegenstände aus 5000 Jahren Zahnheilkunde. Ihren Ursprung hat sie 1907 bei Zahnarzt Curt Proskauer. Auf seine Initiative wurde 1927 das Reichsinstitut für Geschichte der Zahnheilkunde gegründet. Im selben Jahr verkaufte Proskauer seine Schätze an den Reichsverband der Zahnärzte Deutschlands. Dessen späterer erster Geschäftsführer Fritz H. Witt rettete die Sammlung nach dem Krieg in Köln. Seit dem Umzug der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) nach Berlin (2000) lagerten die Exponate in Containern.

Hochrangige Prominenz hilft beim Ausladen

Christoph Benz, Vizepräsident der BZÄK, sowie Thomas Breyer, Präsident der Sächsischen Zahnärztekammer, machten sich dafür stark, die älteste Kunstsammlung auf dem Gebiet der Zahnheilkunde nach Zschadraß zu holen. Beide ließen es sich jetzt nicht nehmen, persönlich mit anzupacken, um die über 40000 Einzelpositionen in die ehemalige Klinik-Villa zu hucken. Stundenlang hatten sie mit Andreas Haesler, seiner Frau Karin, Sohn Benjamin sowie Steffi Gaitzsch, Regina Tänzer, Birgit Koch, Andreas Franz und Andreas Baronius zu tun.

Schön vorsichtig! Beim Entladen des Lkw war nicht nur Kraft, sondern auch Fingerspitzengefühl gefragt. Quelle: Thomas Kube

Die Corona-Zeit hatte der Verein genutzt, um im Bibliotheksgebäude zwei 75 Quadratmeter große Räume vorzurichten. In einem der beiden werden die nun angelieferten, gut verpackten neuen Exponate zwischengelagert, ehe sie im Nachbarzimmer arrangiert werden. „History for Future“ lautet der Arbeitstitel der Schau, die passend dazu wie ein Raumschiff anmuten soll. Auch deshalb, weil in den Sternen stehe, wann alles fertig sei und der bereits avisierte Weltkongress stattfinden könne.

Nicht Wien , nicht Zürich , sondern Zschadraß

Eröffnen will Zahntechniker Haesler, der ein eigenes Labor betreibt, aber auf jeden Fall im nächsten Jahr: „Allein schon deshalb, weil Curt Proskauer 1921 einen zentralen Wissenschaftsstandort für die Geschichte der Zahnheilkunde anregte. Exakt 100 Jahre später wird dieser nun Realität – nicht in Wien oder Zürich, in Zschadraß!“ Schon jetzt werden drei Dissertationen auf Grundlage von Forschungen in Zschadraß verfasst, sagt Haesler nicht ohne Stolz.

Nach Eintreffen der Sammlung Proskauer-Witt ist Andreas Haesler der glücklichste Mensch der Welt. Quelle: Thomas Kube

Noch vor zwei Jahren stand das Dentalmuseum vor dem Aus. Ein LVZ-Bericht und die daraufhin einsetzende Welle der Hilfsbereitschaft retteten das Projekt. 40000 Euro an Spendengeldern gingen ein. Rund zwei Drittel davon konnte der Verein vervielfachen, indem er erfolgreich EU-Fördergelder anzapfte. Reichlich 100000 Euro fließen nun aus Brüssel in dringend nötige Bauarbeiten. Die entsprechende Zusage erreichte Zschadraß in der vorigen Woche.

Dachschaden gefährdet wertvolle Schätze

Zuletzt regnete es im Museumsgebäude heftig rein. Notdürftig aufgestellte Eimer konnten die Wassermassen nicht mehr auffangen. Im WC stürzten Teile der Decke herab. Einzelne Museumsstücke mussten in Sicherheit gebracht werden: „Das Dach soll neu eingedeckt, die Heizung auf Gas umgestellt werden“, sagt Haesler. Dank Spenden und Förderung könne das nun zeitnah in Angriff genommen werden. Zu wertvoll die Schätze, die in Zschadraß zu bestaunen seien.

Begutachten die wertvolle Fracht: Christoph Benz, Vizepräsident der BZÄK, Andreas Haesler und Thomas Breyer, Präsident der Sächsischen Zahnärztekammer (v.l.). Quelle: Thomas Kube

Die 2500 Jahre alte, sichtlich an Zahnweh leidende tönerne Figur – eine Grabbeigabe aus Kolumbien. Die älteste bildliche Darstellung der Heiligen Apollonia, Schutzpatronin der Zahnärzte – ein Holzschnitt von 1485. Das älteste Dentallabor um 1873 – jenes der Firma Degussa aus Frankfurt. Prunkstück der Schau: Die älteste Zahnarztpraxis – das in mehr als 3500 Arbeitsstunden nachgebaute Behandlungszimmer von Philipp Pfaff, seines Zeichens Hofarzt von Friedrich dem Großen.

Zschadraßer Schätzte sind heiß begehrt

Der japanische Kieferorthopäde Ritsuki Ito fiel vor Ehrfurcht auf die Knie: In Japan schwärzten sich unverheiratete Frauen lange Zeit die Zähne. Als Professor Ito in der Ausstellung die uralte originale Schatulle mit den traditionellen Utensilien zum Färben der Zähne entdeckte, glaubte er seinen Augen nicht. Sein Kollege Konstantin Paschkow, der in Rußland ein Zahnmuseum betreut, setzte dem noch die Krone auf: Er wollte die Zschadraßer Ausstellung gleich vom Fleck weg nach Moskau holen.

Um die Proskauer-Witt-Sammlung wissenschaftlich aufzuarbeiten, brauche der Verein rund 200000 Euro. Europaweit wurde schon jetzt fast die Hälfte davon eingeworben. Das Geld werde benötigt, um Fachleute für die Katalogisierung gewinnen zu können. Museologen oder Archivare sollen von einem eigens zu bildenden wissenschaftlichen Beirat aus Professoren, Ärzten und Historikern angeleitet werden. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt Haesler: „Ich bin jetzt erstmal der glücklichste Mensch der Welt.“

Von Haig Latchinian