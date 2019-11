Auch Wurzener: Siebenmal „Vorzüglich“ in Wasewitz

Thallwitz/Wasewitz

Bernd Ferl und sein Sohn Michael hätten am Wochenende die Sektkorken knallen lassen können. Doch trotz der Tatsache, dass das Familien-Duo im Rahmen der vom Rassegeflügelzuchtverein Wurzen und Umgebung in Wasewitz ausgerichteten Kreisschau für ihre Züchtungen die beiden höchsten Prämierungen einheimsten – die Bundesmedaille des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG) – beließen die beiden den Qualitätsschaumwein ungeöffnet im Kühlschrank. „Wenn wir die Auszeichnung im Rahmen etwa der Leipziger Lipsia-Schau erhalten hätten, dann wäre das wirklich ein Grund, mit Sekt anzustoßen“, sorgt Bernd Ferl, seines Zeichens Vorsitzender des gastgebenden Vereins, für Aufklärung.

Gleiche Maßstäbe in Wasewitz und Leipzig

Was im Umkehrschluss aber nicht bedeute, dass die beiden sowie fünf weitere in Wasewitz von den Preisrichtern mit jeweils dem Höchstprädikat v 97 (v für „vorzüglich“) bewerteten Tiere nicht auch tatsächlich die damit verbundenen Parameter erfüllen würden. „Die Preisrichter legen bei einer Kreisschau die gleichen strengen Kriterien an wie etwa bei einer Bundesschau wie der Leipziger Lipsia, bei der aber naturgemäß die Konkurrenz der Züchter eine ganz andere ist“, so Bernd Ferl, der mit seinen Vereins-Mitstreitern am Wochenende über 300 Tiere zur Schau stellen konnte. Weil dies in den angestammten Ausstellungsräumlichkeiten des Vereins in der Scheune des Kührener Hofes Köppe aufgrund der limitierten Platzverhältnisse nicht möglich war, machte sich der Verein auf die Suche nach einem Ausweichquartier.

Kreisschau zum Jubiläum

Er wurde in der Technikhalle des Wassergutes Canitz fündig. „Der Geschäftsführer des Wassergutes, Bernhard Wagner, hat uns dankenswerterweise tatkräftig unterstützt“, so Bernd Ferl, der den Vorsitz eines Vereins innehat, der in diesem Jahr auf 140 Jahre zurückblicken kann. „Das war für uns auch der Anlass, nach langer Zeit wieder einmal eine Kreisschau auszurichten“, berichtet Ausstellungsleiterin Iris Steinort, die allerdings ein wenig mit der Resonanz haderte. „Gemessen an den rund 180 Ausstellern, die sich zuletzt bei unseren Vereinsschauen präsentiert haben, sind 312 für eine Kreisschau ein wenig enttäuschend.“

Immerhin: Die Qualität des ausgestellten Rassegeflügels stimmte. Neben den sieben mit „vorzüglich“ bewerteten Tieren vergaben die Preisrichter für 18 weitere das zweithöchste Prädikat „hervorragend“.

Von Roger Dietze