Auch eine Folge von Corona: Illegale Müllentsorgungen im Kreis Leipzig

Landkreis Leipzig

Illegal entsorgter Müll macht dem kommunalen Abfallentsorger zu schaffen. Seit die Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH auf Grund der Corona-Krise am Montag alle zehn Wertstoffhöfe zwischen Bad Lausick, Markranstädt und Wurzen geschlossen hat, kennt die Unvernunft einiger Mitbürger offenbar keine Grenzen. Leider würden sich einige Zeitgenossen nicht von der Schließung beeindrucken lassen, heißt es seitens des Unternehmens. Vielmehr registriert die Kell erste illegale Ablagerungen im unmittelbaren Umfeld oder direkt vor den Wertstoffhöfen. „So mussten wir feststellen, dass Müll zum Beispiel im Beuchaer Gewerbegebiet einfach illegal vor dem Tor abgelagert wird.“ Vor der dortigen Anlaufstelle in der Gebrüder-Helfmann-Straße entledigten sich Unbekannte kurzerhand eines ausgedienten Rasenmähers.

Mittlerweile häufen sich zudem die Beobachtungen im Landkreis Leipzig, dass Unbekannte ganze Wagenladungen von Müll in der Natur abkippen. So etwa im Naturschutzgebiet am Bockwitzer See.

Müll wird auch im Naturschutzgebiet am Bockwitzer See in der Landschaft verteilt. Quelle: privat

Sperrmüll und Schrott nicht in die Landschaft kippen

Die Kell nimmt derlei Vorfälle zum Anlass, an die Bevölkerung zu appellieren: „Unterstützen Sie uns dabei, die Abfallentsorgung aufrecht zu erhalten. Wir rufen Sie auf, Ihren Sperrmüll, Altgeräte und Schrott nicht vor unseren Wertstoffhöfen oder in der Natur abzulagern“, so Kell-Sprecherin Kerstin Hartung. Dies könne die Abfallentsorgung erheblich einschränken und letztlich eine Wiederöffnung der Höfe verzögern.

Besuch des Wertstoffhofes ist kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen

Wie andere Bereiche der Gesellschaft auch stehe die Abfallentsorgung derzeit vor enormen Herausforderungen. Sachsen habe am 22. März das Verlassen der häuslichen Unterkunft ohne triftigen Grund untersagt. „Da der Besuch des Wertstoffhofes kein triftiger Grund ist, haben wir in Absprache mit dem Landkreis unsere Wertstoffhöfe geschlossen“, begründet die Kell ihre Entscheidung. Ein weiterer Grund sei eine vorausschauende Personalplanung, um die Abfallentsorgung unter allen Umständen sicherzustellen. „Daher sind wir auf die Mithilfe jedes Landkreisbewohners angewiesen und möchten uns deshalb bei allen Bürgern bedanken, die uns durch ihr umsichtiges Handeln unterstützen.“

Illegale Müllentsorgung, erklärt die Kell abschließend, werde mit Bußgeldern bis zu 50 000 Euro geahndet.

Von Simone Prenzel