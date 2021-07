Audi landet im Wald bei Falkenhain – Beifahrer schwer verletzt

Lossatal/Falkenhain

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonnabendmittag bei Falkenhain ereignet. Ein 20-Jähriger ist mit seinem Pkw Audi auf der Staatsstraße 23 zwischen dem Lossataler Ortsteil und Schildau verunglückt, hat die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitgeteilt. Das Fahrzeug kam gegen 13 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab, fuhr durch einen Graben und landete im Wald. Sein 33-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Fahrer selbst trug keine Verletzungen davon. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 18 000 Euro.

Von LVZ