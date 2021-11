Auf den Spuren Seumes: Bekannte Wanderer treffen sich in Grimma

Grimma

Zu einer hochkarätig besetzen Veranstaltung lädt die Internationale Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft „Arethusa“ am 4. Dezember nach Grimma ein. Vor 220 Jahren startete der Dichter zu seiner berühmten Wanderung von Grimma nach Syrakus – aus diesem Anlass sollen verschiedene Aspekte dieses historischen Ereignisses in den Mittelpunkt rücken.

DDR-Flüchtling und Extremwanderin in Grimma

Erwartet wird zur Veranstaltung in Göschens Gut in der Schillerstraße 27 der Autor Klaus Müller. Er wurde bekannt durch seine Flucht aus der DDR. Von der Insel Hiddensee steuerte er 1988 mit einem Segelboot den Westen an und ertrotzte sich eine Bildungsreise auf den Spuren Seumes. Zu den Referenten und Diskutanten am ersten Dezember-Sonnabend gehört Reporter Henning Sußebach, der Deutschland abseits der Asphaltstraßen durchwanderte und dabei eine andere Welt entdeckte. Angekündigt hat sich auch Extremwanderin Christine Thürmer. Sie hat schon rund 54 000 Kilometer unter die Füße genommen und gilt als meist gewanderte Frau. Unterwegs interessiert sie auch die Welt am Weg. Schließlich der wandernde Kinematograph Volker Gerling, der dabei seine Daumenkino-Ausstellung präsentiert und Menschen entlang seines Weges porträtiert.

Drei Stunden zum Thema „Von Sachsen in die Welt“

Die prominenten wie illustren Gäste wollen mit den anderen Teilnehmenden aktuelle Bezüge zu Seumes Wirken herstellen – unter der Überschrift „Von Sachsen in die Welt“. Die dreistündige Veranstaltung im Gasthaus beginnt um 10 Uhr.

Schon vor 220 Jahren hob Johann Gottfried Seume die Vorteile des nachhaltigen Laufens gegenüber anderen Fortbewegungsarten hervor, sagt der Vorsitzende der Arethusa-Gesellschaft, Lutz Simmler. Er habe ein unvoreingenommenes Erleben der Welt außerhalb des eigenen Gesichtskreises hervor gehoben.

Seumes Impulse für unsere Zeit werden beleuchtet

„Die eingeladenen Referenten werden Seumes Impulse in unserer Zeit beleuchten, neben der literarischen Form geht es um die Ausstrahlung auf die Menschen dieser Zeit“, erläutert Simmler. Die Wanderwelle der vergangenen Jahre dokumentiere die verschiedenen individuellen wie gemeinschaftlichen Projekte, wandernd die Heimat wie die Welt zu erkunden, sowie deren Reflexion in der Kunst. Simmler: „Wir wollen in anregender und unterhaltsamen Weise die von Seume initiierten Impulse in unserem Leben erkunden und so dazu anzuregen, sich in der heutigen Zeit damit neu auseinanderzusetzen.“

Für die Veranstaltung ist die aktuelle Entwicklung in der Corona-Pandemie zu berücksichtigen. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, Anmeldungen werden erbeten unter lutz.simmler@seumeverein-arethusa.de.

Am selben Tag Vergabe des Seume-Literaturpreises

Am selben Tag wird ab 17 Uhr im Seume-Haus des Grimmaer Gymnasiums der diesjährige Seume-Literaturpreises öffentlich verliehen. Er geht an Bettina Baltschev.

Von LVZ