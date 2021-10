Aus Colditzer Tassen trank sogar die Olsenbande. Aber auch in Mitropa, Interhotel oder Gewandhaus durfte das Porzellan nicht fehlen. An die 200-jährige Tradition der Keramischen Industrie erinnert in Colditz ab sofort eine Kunst-Route. Im Corona-Lockdown schufen Künstler sechs Plastiken, die nicht zuletzt verdeutlichen, dass Böttger sein Porzellan nie ohne Colditz hätte kreieren können.