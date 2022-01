Landkreis Leipzig

Seine Frau könne nicht verstehen, wieso er diesen gelben Anorak trage. Sie würde so was nie kaufen, geschweige denn tragen, sagt Frank Schmidt. Der Jung-Rentner aus Walzig macht sich nichts draus und setzt auch weiter auf leuchtende Akzente. Gerade in der tristen Jahreszeit sei Gelb voll sein Ding.

Nicht genug damit, dass es der widerspenstige Gatte bunt mag – jetzt ging er noch einen Schritt weiter. Frei nach Frank Schöbels „Komm, wir malen eine Sonne“ griff er zu Farbe und Pinsel. Allerdings malte er die Sonne nicht, wie es das Lied vorgibt, auf dem grauen Pflasterstein, sondern am Giebel des Wohnhauses.

Im dritten Anlauf gab’s das Okay

Weil „seine Sonne“ (Ehefrau) auf Gelb nicht recht anspringt, entschied sich Schmidt für Rot, Morgenrot. Gute Idee, aber wohl keine Erfolgsgarantie: „Meine beiden ersten Versuche lösten Stirnrunzeln bei den Liebsten aus. Zweimal musste ich überstreichen.“ Erst im dritten Anlauf gab’s das Okay der Regierung, sagt der Laien-Lüftlmaler.

Die Sonne über Walzig: Frank Schmidt malte sie an den Giebel seines Wohnhauses. Quelle: privat

Seitdem scheint über Walzig jeden Tag die Sonne. Sogar in der Nacht ist die aufgehende Sonne nicht unterzukriegen. Dafür sorgen Solarstrahler. Selbst von der Bundesstraße aus können die Autofahrer einen Blick riskieren. Die Sonne steht so am Firmament, dass sie sowohl von Grimma als auch von Wurzen kommend zu bewundern ist.

Andere holen für ihre Frauen die Sterne vom Himmel – Frank Schmidt kann immerhin mit der Sonne dienen. Und was für einer! Es scheint, als erkenne man in ihr sogar die sich schlängelnde Mulde und das markante Hügelland. Nein, da kann man wirklich nicht meckern. Also dann Brüder, zur Sonne, zur Freiheit!

Sonne steht für reiche Ernte

Seit Monaten nur grauer Himmel. Es ist „düchdsch diiesch“, wie der Sachse sagt. Keine Sonne nirgends. Aber: Zumindest in Walzig lacht sie. Und nicht nur dort. Manfred Müller vom Seelingstädter Heimatverein zeigt die originalen Sonnentore des rund 200 Jahre alten Speichers – absolute Raritäten.

Heimatvereinsvorsitzender Manfred Müller vor dem alten Sonnentor des Seelingstädter Speichers. Quelle: Haig Latchinian

Die Sonnen sind so kostbar, dass von den ursprünglich drei Holztoren eines ins Museum nach Dresden wanderte. Die beiden anderen wurden bei der Rettung des Speichers geborgen. Geschützt vor Regen erwärmen die Sonnentore nun die Herzen der Bewohner des nahen Pflegeheimes.

Die Tore gehen nicht auf einen Sonnenkönig zurück, sondern auf Friedrich Gottlob von Döring, weiß Müller. Für den Kornspeicher mit Remise wählte er nicht ohne Grund das Sonnenmotiv: „Die Sonne gilt als Sinnbild einer reichen Ernte.“ Steinmetz Bernd Möbius nahm das Motiv erst kürzlich bei der Gestaltung der Eingangstür der Backstube auf.

Monika Schad bittet zum winterlichen Picknick an die altehrwürdige Hohburger Gartenlaube. Hauptsache die Sonne scheint. Quelle: Haig Latchinian

Gebacken wird einmal im Jahr auch im Garten des Steinarbeiterhauses Hohburg. Monika Schad kredenzt dort mit Bäckermeister Siegfried Michalik lecker Kartoffelkuchen. Dieser mundet bei Wind und Wetter – schon allein des Sonnenblickes wegen. Auf der über 100 Jahre alten Gartenlaube scheint die Sonn’ ohn’ Unterlass.

Sehnsucht nach Licht und Wärme

Museumsleiter Matthias Müller hat die kultige Laube nach alten Befunden auferstehen lassen: „Die Holzsprossenfenster und Buntglasscheiben sind noch original!“ Im Innern ist eine Zigarrenwerkstatt zu sehen. Den Giebel ziert, welch Wonne, die Sonne. „Sie symbolisiert die Sehnsucht nach Licht und Wärme.“

In Naunhof, bekannt für den sommerlichen Badespaß, lacht die Sonne selbst an den grauesten Wintertagen. Hier gibt es nicht nur eine Sonne. Vielmehr ein ganzes Sonnensystem mit mindestens sieben Sonnen. Wieso und weshalb – das erklärt André Kühnel vom Kleingartenverein „Sonnenschein“.

André Kühnel zieht den Hut vor den Leistungen seines Naunhofer Kleingartenvereins „Sonnenschein“. Quelle: Haig Latchinian

Die 1929 gegründete Sparte mit Gaststätte und 275 Gärten gliedere sich in sieben Anlagen an sieben Standorten. „Jeder Standort hat seine eigene Begrüßungstafel, auf der – passend zu unserem Namen – die Sonne scheint.“ Erst im Vorjahr wurde jede einzelne Tafel erneuert. Längst gehört die aufgehende Sonne zum Stadtbild.

Die größte der sieben Anlagen verfüge über 70 Gärten, die kleinste über acht. Die dunkle Jahreszeit verurteile ihn mehr oder weniger zum Nichtstun. Und warum die Sparte „Sonnenschein“ heißt? Kühnel: „Ganz einfach. Ein Kleingärtner ohne Sonne ist wie der Rettungsschwimmer ohne Wasser.“

Bester Tennisspieler Sachsens

Der junge Tristan Nitschke vom Tennisleistungszentrum Espenhain ist Sachsens Nummer 1 bei den Herren. Das Riesentalent schmettert nicht nur auf der Sonnenseite dieser Welt, er arbeitet auch dort. In Schmölen steht er bei Dirk Sonnek unter Vertrag, jenem Lichtprofi, der die Sonne sogar im Namen führt.

Tennis-Ass Tristan Nitschke, selbst ein sonniges Gemüt, arbeitet für eine Firma, die die Sonne im Namen trägt. Quelle: Haig Latchinian

Anders als die Sonne sorgt die Firma mit ihrer Technik für Tageslicht, das keine Schatten wirft. Entsprechend begehrt sind die Dienstleistungen. Nicht zuletzt im Sport. So unterstützt der Unternehmer mit der besonderen Strahlkraft den jungen Altenbacher Skispringer Martin Hamann – und nun auch Tennisspieler Tristan Nitschke.

Für Tristan bedeutet der Re-Start nicht zuletzt Licht am Ende des Tunnels. Wegen der Corona-Regeln durfte er lange nicht auf den Tenniscourt, musste sich zu Hause mit Krafttraining, Joggen und Radfahren behelfen. „Ich bin meinem Arbeitgeber dankbar, dass er mir das Training ermöglicht, und ich in der Woche nur 25 Stunden arbeiten muss.“

Besuch aus dem Land der aufgehenden Sonne

Auch die Nerchauer sahen zuletzt kaum die Sonne. Dafür haben sie ihre „Goldene Sonne“. Das einstige Gasthaus gehört Regina Lamik, die inzwischen im Saal zu Hause ist, einige Mieter hat und eine Ferienwohnung anbietet. Immer wieder begrüßt sie Touristen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Die Japaner interessieren sich für ihren Nationalhelden Mori Ogai.

Regina Lamik ist die Besitzerin der „Goldenen Sonne“ in Nerchau und hat mit ihr noch viel vor. Quelle: Haig Latchinian

Der Schriftsteller logierte vor weit über 100 Jahren in der „Sonne“ und soll mit den Nerchauern im Saal sogar ein Laienspiel aufgeführt haben. Er war es, der Goethes „Faust“ und Werke von Lessing, Kleist, Rilke ins Japanische übersetzt hatte. Er war es, der dem Muldental in Fernost ein literarisches Denkmal setzte.

Die Nerchauer „Sonne“ ist bekannt für Kultur: Kein Geringerer als Ekki Göpelt, Schlagersänger und größter Sohn des Ortes, soll hier nicht nur gekellnert haben, sondern auch aufgetreten sein. Sie selbst sei kreativ, verrät Regina Lamik, die gern mit Ton arbeite. Ihr größter Traum unter der Sonne: „Eine Töpferwerkstatt.“

Von Haig Latchinian