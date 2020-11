Auflagen für Jagd im Planitzwald und im Colditzer Forst

Bennewitz/Colditz

Das große Halali fiel am vergangenen Wochenende im Planitzwald kleiner aus als dies normalerweise im November der Fall ist. Der Grund dafür ist das Coronavirus. Dieses nämlich verlangt auch von den Waidmännern bei der Ausübung ihrer jagdlichen Aufgaben das Einhalten von Hygiene-Auflagen. Und diese ließen die Ausrichtung der ersten großen Muldentaler Drückjagd der laufenden Jagdsaison nicht zu. „Gleichwohl sind wir Jäger in gewisser Weise insofern systemrelevant, als es vor dem Hintergrund der Seuchenprävention und der Eindämmung der vom Wild verursachten Schäden zu dessen Regulierung keine Alternative zur Jagd gibt“, erläutert Olaf Kroggel, seines Zeichens Vize im Jagdverband Muldental.

Große Drückjagd im Colditzer Forst abgesagt

Eine große Drückjagd, zu der sich viele Jäger auch von weiter entfernt einfinden würden, verbiete sich aber derzeit. „Die Jagden sind deshalb dezentraler angelegt, auch wenn damit im Normalfall quantitativ nicht die Strecke einer Drückjagd erreicht wird“, so Kroggel. So sei die große, ursprünglich für Ende November geplante Drückjagd im Colditzer Forst abgesagt worden. Einigermaßen zuversichtlich hinsichtlich ihrer Durchführbarkeit blicke man immerhin auf die zweite, am 19. Dezember im Planitzwald angesetzte Drückjagd. „Die sich aufgrund des Fernbleibens der auswärtigen Jäger ergebenden personellen Lücken sollten wir problemlos mit Waidmännern aus der Region aufzufüllen in der Lage sein“, so der Schmölener, dem neben diesem Thema derzeit die Novellierung des Bundesjagdgesetzes beschäftigt.

Deren zentraler Bestandteil ist eine Neuausrichtung der Reh-Jagd. „Jagdpächter und -verpächter sollen demnach zukünftig hinsichtlich der Abschusszahlen eine Zielvereinbarung abschließen, die alle drei Jahre auf der Grundlage eines zu erstellenden sogenannten Verbiss- und Schälgutachtens angepasst werden soll“, erläutert Kroggel. Das Problem aus Sicht der sächsischen Jäger: Seit knapp zehn Jahren sehe das sächsische Jagdgesetz die Möglichkeit vor, dass sich Waldbesitzer und Jäger hinsichtlich der tolerierbaren Schäden durch Rehverbiss auf kurzem Dienstweg und ohne behördlichen Aufwand einigen.

Bürokratie und Rechtsstreit drohen

„Wenn etwa ein Waldbesitzer in eine Kiefern- oder Fichten-Monokultur Laubbaum-Setzlinge einbringt, dann ist dies geradezu eine Einladung an das Rehwild, sich gütlich zu tun, weil die Tiere vorzugsweise Pflanzen fressen, die am schmackhaftesten und für sie am besten verwertbar sind“, skizziert der Muldentaler Jagdverbands-Vize einen konkreten Fall. In Sachsen könnten der betroffene Waldbesitzer und der verantwortliche Jäger unbürokratisch klären, ob letzterer die Vergrämung des Wildes im Notfall mittels höherer Abschusszahlen gewährleisten könne, oder aber ob ersterer in zusätzliche Schutzmaßnahmen zu investieren angehalten ist. „Meiner Einschätzung nach funktionieren diese Absprachen in Sachsen im Großen und Ganzen sehr gut, sollte die Novellierung in allen Bundesländern in Kraft treten, dann sehe ich neben einem Aufwand durch Bürokratie zusätzliche Kosten und einen Anstieg der Rechtsstreitigkeiten auf uns zukommen“, so der Endvierziger.

Jäger fordern Sonderregelung in Sachsen

Noch ist es aber nicht so weit. Denn grundsätzlich sollen Kroggel zufolge auch künftig im Jagdrecht der Bundesländer Sonderregelungen möglich sein. „Die sächsische Landesregierung muss sich aber diesbezüglich rechtzeitig positionieren, weil andernfalls die Novellierung auch im Freistaat in Kraft tritt“, so der Muldentaler Jagdverbands-Vize.

Von Roger Dietze