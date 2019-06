Bennewitz

Mit einem bunten Programm aus Gesang und Tanz gestaltete der Nachwuchs der Gemeinde Bennewitz am Freitag im Rathaus den Auftakt des dreitägigen Wurzener-Land-Festes, das am Nachmittag auf dem Sportplatz An der Mulde noch einmal feierlich durch Bürgermeister Bernd Laqua (parteilos) eröffnet wurde. Es war die passende Ergänzung zu dem von Laqua vor einer Reihe von Gästen, darunter die Amtskollegen aus Thallwitz und Lossatal sowie CDU-Landtagsabgeordnete Hannelore Dietzschold, beschriebenen Wachstumskurs, an dem der Zusammenschluss im Wurzener Land wesentlichen Anteil habe.

Bennewitz lässt Rathaus, Schule und Kirche im Dorf

„Wir zählen inzwischen über 5000 Einwohner“, so der Bürgermeister. Auch mit der Entwicklung des Gewerbegebietes zeigte er sich zufrieden – „wir werden bald über ein neues nachdenken müssen“. Durch den Landesentwicklungsplan 2014 fast zum Stagnieren verurteilt, habe Bennewitz mit dem Stadt-Umland-Konzept des Wurzener Landes nun die Chance, 448 Bauplätze in Abrundung der Orte zu entwickeln. Die interkommunale Zusammenarbeit trage so dazu bei, dass die Gemeinde ihre Selbstständigkeit behalte „und Rathaus, Schule und Kirche im Dorf bleiben“.

Einen ersten Schub allerdings erhielt Bennewitz, als 1839 die erste deutsche Ferneisenbahn zwischen Leipzig und Dresden eröffnet wurde. Die gestern eingeweihte Ausstellung „ Harkort –Hülsmann –Rath. Keramikindustrie in Bennewitz“ erinnerte an dieses fast vergessene Kapitel. Angeregt hatte die Ausstellung Ulrich Heß von der Standortinitiative Wurzen. Sie zeigt auf sieben großformatigen Tafeln die Entwicklung der Hülsmann-Werke, die zwischen 1857 und dem Ende des Zweiten Weltkrieges Deuben und Bennewitz wesentlich prägten.

Im Rahmen des "Wurzener Land"-Festes in Bennewitz wurde gestern im Kellergeschoss des Bennewitzer Rathauses eine Ausstellung eröffnet. In der ersten Etage des Rathauses erläuterte Bürgermeister Bernd Laqua (li.) anhand einer Gebietskarte, welche Ortsteile alles zur Gemeinde Bennewitz gehören. Foto: Thomas Kube Quelle: Thomas Kube

Erinnerung an Meilensteine der wirtschaftlichen Entwicklung

Als während des Baus der Eisenbahn Ton gefunden wurde, kaufte der Aufsichtsratsvorsitzende der Eisenbahngesellschaft, Gustav Harkort, das Gelände und gründete 1845 eine Tonwarenfabrik. Harkorts Neffe Eugen Hülsmann kaufte sie ihm 1857 ab und Sohn Hans Hülsmann sen. (1862-1932) erwarb weitere Ziegeleien in der Umgebung. Um die Jahrhundertwende war Hülsmann mit 250 bis 300 Arbeitern hier der größte Arbeitgeber. Vom seinem fortschrittlichen Denken zeugte eine für die Ziegeleien zentrale Dampfmaschinen- und Stromgeneratoranlage, aber auch die Hülsmann-Siedlung für Arbeiter – die heutige Breitscheid-, Thälmann- und Kuntzstraße – inclusive Kinderbewahranstalt.

„Es gab eine gelebte Verantwortung“, sagte Ulrike Eisentraut, Nachfahrin von Hülsmanns Prokurist Carl-Wilhelm Eisentraut, die das Material für die Schau aus dem Nachlass von Eisentrauts Tochter Johanna, die zu DDR-Zeiten nach Niedersachsen ausgereist war, zur Verfügung gestellt hatte. „Ich habe kistenweise Briefe, Fotos und andere Dokumente wie Zeitungsartikel, die Eisentraut auch als Stadtrat oder als Vorstand der Wurzener Bank zeigen“, erzählte sie und bedauerte, dass nur ein kleiner Ausschnitt dieses Teils der Ortsgeschichte gezeigt werden könne.

Die Ausstellung, für die Günther Geißler, Autor eines Buches über die Hülsmannschen Ziegeleien, Volker Jäger und Frank Schulze die Texte beisteuerten, ist in den kommenden Wochen während der Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek zu sehen. Für das nächste Jahr plant der Geopark Porhyrland eine große Keramikausstellung, die Hülsmann-Exposition soll davon ein Teil werden, kündigte Heß an.

Von Ines Alekowa