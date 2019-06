Wurzen

Die Nacht zum Mittwoch war für die Wurzener eine unruhige. Erst die schwüle Hitze, dann Donnerschläge und Sturzregen. Wer im Anschluss auf die Idee kam, das Fenster zu öffnen, um die leicht abgekühlte Luft hinein zu lassen, war schlecht beraten. Kurz nach Mitternacht: Blitzeinschlag und Dachstuhlbrand in der Straße des Friedens. 0.22 Uhr heulte die Sirene in der Stadt, eine Viertelstunde später die im benachbarten Ortsteil Nemt.

Doch damit nicht genug: Weil das Feuer am frühen Morgen erneut aufflackerte, stand mancher Wurzener bereits 6.27 Uhr erneut im Bett. Abermals Sirenengeheul. Die Polizei wird am Ende von einem Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro sprechen. Es waren einmal 17, das nächste Mal 13 Kameraden im Einsatz. Ihnen ist zu verdanken, dass sich niemand verletzte und das Haus bewohnbar bleibt.

Im vorigen Jahr heulte Sirene besonders oft

Thilo Bergt von der örtlichen Brandschutzbehörde kennt das Problem. Besonders im vergangenen Jahr heulten die Sirenen in Wurzen wegen der vielen Feld- und Waldbrände überdurchschnittlich oft. Jedoch hätten weder er noch die Wurzener Feuerwehrleute Einfluss darauf, wann die drei Sirenen in Wurzen beziehungsweise jene fünf in Nemt, Burkartshain, Nitzschka, Sachsendorf und Kühren scharf geschaltet würden.

Die Sirenen auf Häuserdächern heulen auf, wenn es brennt. Quelle: LVZ

Bergt, selber langjähriger Feuerwehrmann, verweist auf die Alarm- und Ausrückeordnung. „Der Disponent der regionalen Leitstelle in Leipzig nimmt über 112 die Meldung entgegen und gibt entsprechende Stichworte in den Rechner ein. Das Computersystem, in dem sämtliche verfügbaren Kräfte hinterlegt sind, löst daraufhin ganz automatisch den Einsatz aus.“

Retter mit viel Idealismus Von Haig Latchinian Rettungskräfte haben es immer schwerer: Ob Notärzte, Polizisten oder Feuerwehrleute – sie bekommen es am Einsatzort zunehmend mit unbelehrbaren Zeitgenossen zu tun, die denken, Absperrbänder gelten nur für andere, nicht aber für sie selber. Die Folge solcher enthemmter Gaffer sind vermeidbare Diskussionen, die Kraft, vor allem aber Nerven kosten. Immer wieder klagen die Retter auch über rücksichtslose Autofahrer, die nach Unfällen mitunter sogar absichtlich keine Gasse bilden und somit die rasche Hilfe behindern. Es soll auch vorkommen, dass Feuerwehren zu angeblichen Bränden auf die Autobahn gerufen werden, die sich im Nachhinein als Ente erweisen. Die Mutzschener Kameraden berichteten unlängst über einen solchen Fall auf der A 14. Daher ist es an der Zeit, mal ein großes Dankeschön zu sagen. Gerade was die vielen ehrenamtlich arbeitenden Feuerwehrleute im Muldental sowohl am Tag als auch in der Nacht leisten, ist gar nicht hoch genug zu würdigen. Dabei rücken die unermüdlichen Retter nicht etwa nur aus, wenn die Sirene ertönt und ein Haus in Flammen steht. Es sind auch die vielen kleineren Einsätze und Hilfeleistungen, die sie unverzichtbar machen. Aber gerade wenn mitten in der Nacht die Sirene heult, wie zuletzt in Wurzen, ist das für jeden, der aus dem Schlaf schreckt, eine gute Gelegenheit, in sich zu gehen. Denn ob es kalt oder warm ist, ob es schneit oder regnet – die Retter können sich nicht wie andere umdrehen, weiter schlafen und träumen. Sie springen aus ihren kuschligen Pyjamas direkt in die klamme Kluft. Auf dem Weg zum Gerätehaus wissen sie nie, ob sie nicht womöglich ein Alptraum erwartet. Wenn also das nächste Mal die Sirene zu hören ist, nicht schimpfen, sondern staunen. Staunen über so viel Idealismus.

Sirene als doppelte Sicherheit

Alarmiert werde in leichteren Fällen über Funkmeldeempfänger, sogenannte Piepser, die Feuerwehrleute stets am Mann haben. Bei mittleren und großen Bränden ertönten zusätzlich Sirenen – gerade auch tagsüber. „Kameraden können im Funkloch sein oder auf dem Traktor sitzen. Dann hören sie den Piepser nicht. Sirenengeheul ist also keine mutwillige Ruhestörung, sondern eine doppelte Sicherheit, dass wir wirklich jeden Retter erreichen.“

Doch auch die Bürger seien gewarnt, sagt Bergt, Sachbearbeiter für Brand- und Katastrophenschutz. Sirenen verdeutlichten die Dringlichkeit. Es gebe drei verschiedene Signale. Erstens, die Probe: ein Ton von zwölf Sekunden Dauer, mittwochs 15 Uhr. Zweitens, den Feueralarm: drei Töne von je zwölf Sekunden Dauer mit jeweils gleich langen Pausen. Drittens, den Katastrophenfall: sechs Töne je fünf Sekunden lang mit fünf Sekunden Pause.

Im Katastrophenfall: Sofortmaßnahmen über App

Diesen Heulton habe es in Wurzen zuletzt beim Hochwasser 2002 und 2013 gegeben. Sollte der Landrat einen solchen Ernstfall auslösen, könne das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusätzlich zeitnah auf seiner App namens NINA über gegebenenfalls nötige Sofortmaßnahmen wie etwa das Evakuieren von Gebäuden informieren.

Ausdrücklich nicht gewollt, so Bergt, sei das Bekanntmachen der Ursache des Feueralarms in Echtzeit: „Klar, wer mitten in der Nacht wegen der heulenden Sirene aufschreckt und das Handy dabei hat, will sofort wissen, was passiert ist. Aber solche Angaben wird es von uns auch künftig nicht geben.“ Man wolle keinen nächtlichen Katastrophentourismus, ignorante und arrogante Gaffer machten den Einsatzkräften schon jetzt genug zu schaffen.

Sirenen werden dosiert eingesetzt

Im Namen der ehrenamtlich arbeitenden Feuerwehrleute versichert Bergt, dass auf Sirenen nur dann gesetzt werde, wenn Gefahr für Leib und Leben bestehe: „Die allermeisten Einsätze unserer Kameraden laufen daher beinahe geräuschlos ab.“ Im Übrigen rate er bei Alarmierungen davon ab, im Bett die Zeit zu stoppen, bis das erste Martinshorn zu hören ist: „Aus Rücksicht vor der Nachtruhe fahren wir – so es die Verkehrslage zulässt – oft ohne Tatütata.“

Von Haig Latchinian