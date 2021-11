Aus den Lok-Goldjungs sind Männer geworden

Leipzig

Mario Zanirato (Chemie Böhlen) ist der Sohn von Fußballlegende Gianfranco. Klein-Zani, schon als 13-Jähriger ein Hüne mit Brusthaar, hat das südländische Temperament des Papas geerbt. Aber: „Nach nur einer Woche im Internat bekam ich Heimweh. Fortan brachten mich meine Eltern jeden Morgen rein.“ 1986/87 war Mario in der Ersten die Nummer zwei hinter René Müller. Er reiste mit nach Belfast und Wien. Eingesetzt wurde er nicht. „Ich hatte 37 Junioren-Länderspiele, als der Bruch mit Lok kam. Mein älterer Bruder war bei der Armee. Leute aus seiner Stube wollten in den Westen abhauen. Tino wusste das, sagte aber nichts. Das fiel auch mir auf die Füße.“ Über Umwege wechselte Zanirato in die Bayernliga. Mit 25 wurde bei ihm eine Erkrankung der Wirbelsäule diagnostiziert. Schwerbehindert steht er in Münchberg weiter als Torwarttrainer auf dem Platz. Die Jugendjahre bei Lok will der Disponent und Einkäufer nicht missen: „Zweimal DDR-Meister, dazu Vizechampion und Spartakiadesieger – wer kann das schon von sich sagen?!“

Der Delitzscher Olaf Kraiczyk und der Ex-Böhlener Mario Zanirato. Quelle: Christian Modla

Filigrantechniker Olaf Kraiczyk (Lok Delitzsch), Internatsschüler und Sohn des Delitzscher Fußballers Hans-Jürgen Kraiczyk, wog mit 14 gerade mal 38 Kilo. Der laufende Meter galt als Trainings-Weltmeister: „Im Punktspiel blieb ich dagegen oft unter meinen Möglichkeiten. Ich verspürte großen Druck, hatte Angst, Fehler zu machen.“ Als Trainer Thomas Matheja von ihm wissen wollte, wo er am liebsten spiele, teilte er sich als Auswechsler ein. „Meine Eltern erzogen mich zu Selbstständigkeit, Fleiß und Ordnung. Fehler suchte ich nur bei mir selbst.“ Nach der Wende wechselte er die Sportart, gründete einen Kraftsportverein in Delitzsch. 1995 wurde er Sachsenmeister im Bodybuilding. „Kreide“ begann zu tauchen – sehr tief, 26 Meter, ohne jede Ausrüstung. Heute arbeitet er als Pharmareferent. Das Wiedersehen mit den Lok-Kumpels bedeutet ihm viel: „Bis heute bin ich einmal pro Jahr im leeren Bruno-Plache-Stadion. Ich laufe durch den Spielertunnel, stelle mich in den Mittelkreis und denke an die alten Zeiten.“

Die beiden Bornaer Jungs: Olaf Görke (l.) und Sven Haase. Quelle: Christian Modla

Der beinharte Verteidiger Olaf Görke (Aktivist Borna) betrat 35(!) Jahre keinen Rasenplatz mehr. „Für mich die einzige Chance, vom Fußball loszukommen“, sagt Täve, wie ihn seine Mitspieler nannten. Die siebte Knie-OP zwang ihn früh zur Aufgabe. Der Sportinvalide absolvierte eine Physiotherapieausbildung und betreibt aktuell Praxen in Ulm, am Bodensee und im Ötztal. Mit seiner Leipziger Zeit verbindet er nur positive Erinnerungen: „Alle zwei Tage war ich nach dem Training mit dem Rennrad zu den Eltern nach Borna gestrampelt. Man muss wissen, dass wir täglich bis zu drei Einheiten hatten.“ Die Trainer hätten so gut es eben ging auf Ausgleich geachtet: „Wir spielten Volleyball, machten Gymnastik und büffelten Taktik.“ Unvergesslich das gesellige Beisammensein im Garten des Weißen Hauses: „Mein Vater Diethard organisierte Forellen, die er für Spieler, Trainer und Eltern im selbstgebauten Ofen räucherte.“

Stimmungskanone und Spaßvogel Franko Krolbert aus Torgau. Quelle: Christian Modla

Der genau wie Chris England pfeilschnelle Rechtsaußen Franko Krolbert (Motor Torgau) bestand mit zwölf sämtliche Tests in Leipzig und fühlte sich von Anfang an wohl bei Lok: „Schule, Training, Party“, lacht er und spielt aufs erste Bier und die legendäre Kissenschlacht im Internat an: „Plötzlich war das ganze Zimmer voller Federn. Wir wussten nicht, wohin damit. Letztlich blieb nur das Fenster – in der Hoffnung, der Wind würde alles weitere besorgen.“ Von wegen. Am anderen Morgen war die Wiese weiß und der Anschiss fällig. Krolbi hat damals nicht verstanden, wieso Mädchenschwarm Steffen Marquardt, der aus Schwerin nach Leipzig delegiert wurde, von heute auf morgen gehen musste. Ein wunder Punkt in der Rückschau. Er ahnt, dass sein Trainer, den er als menschlich überragend bezeichnet, nicht helfen konnte. Mit 30 hatte Krolbert einen Kreuzbandriss. Er machte sich in Torgau als Hausmeister selbstständig. Ob er lieber heute spielen und viel Geld verdienen wollte? „Nee, woanders hungern die Kinder und hier kassieren Fußballer zig Millionen. Das kann nicht gut gehen.“

Köstlich: Heiko Liebers, Haig Latchinian, Olaf Kraiczyk, Matthias Zimmerling und Sven Haase bei der Siegerehrung 1981. Quelle: Christian Modla

Ballkünstler Sven Haase (Aktivist Borna) hütet jenen Artikel von Jürgen Nöldner im Sportecho wie seinen Augapfel: „Als der Ha(a)se die Lücken sah“, lautet die Überschrift. Der Mittelfeldstratege hatte großen Anteil an den Triumphen der vielleicht erfolgreichsten Jugend-Mannschaft im Osten. Kein Wunder, dass er seit dem Treffen mit seinen alten Freunden nur noch an Lok denkt. Nach der Wende fing er sich einen Virus am Sehnerv ein und sah immer schlechter. Heute ist er stark sehbehindert: „Mein Ballgefühl von damals habe ich jetzt in den Fingerspitzen.“ Er ist als Physiotherapeut in Frohburg angestellt. Und hält sich mit Schwimmen fit. „Immer eine Stunde.“ Fußball ist für ihn auch heute noch das Größte: „Mein Sohn Tom spielt in der Ersten von Borna. Da darf ich am Spielfeldrand nie fehlen – natürlich immer mit Fernglas.“

Torschütze vom Dienst: Heiko Liebers, der Ex-Grimmaer. Quelle: Christian Modla

Torschützenkönig Heiko Liebers (Motor Grimma) erinnert sich an die kultigen Lok-Trainingslager in Johanngeorgenstadt: „Stundenlang japsten wir auf Skiern durch den Wald. Es ging nach Zeit und um Platzierungen.“ Co-Trainer Dieter Engelhardt, Bronzemedaillengewinner bei Olympia 1964 in Tokio, habe sich hinterm Baum versteckt, um Sturmkollegen Matthias Zimmerling beim ungenehmigten Päuschen zu erwischen, lacht Heiko. Blut und Schweiß hätten sich gelohnt. Ende der Achtziger wurde er mit der DDR-Juniorenauswahl Dritter bei der WM in Chile. Unter anderem in Grimma spielte er DDR-Liga und beendete seine Laufbahn bei der SG Asterode Christerode mit 48 Jahren. Im Ferrero-Werk in Hessen ist er als Maschinenführer angestellt: „Ich bin zuständig für die Überraschungseier, sorge dafür, dass immer was in den gelben Kapseln ist.“

Mike Welwarsky aus Altenburg erinnert sich an die bewegte Jugendzeit. Quelle: Christian Modla

Eisenfuß Mike Welwarsky (Motor Altenburg), neben Verteidiger André Barylla der Schrecken aller Stürmer, bezeichnet die Lok-Zeit als Schule fürs Leben und die feinen Manieren. „Wer beim Guten-Tag-Sagen sitzen geblieben ist, wurde per Handschlag hochgezerrt.“ Die vielen Siege, die vielen Titel – und trotzdem empfand er den schmucklosen Abschied als bitter. In der zehnten Klasse war plötzlich Schluss. „Welle“ ging nach Aue. Über Weimar landete er beim Drittligisten FV Weinheim. 1990 schaltete die Mannschaft in der ersten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern aus. Ein Schädelbruch beendete die Karriere. Mit neun Schrauben und drei Platten im Kopf kämpfte er sich, ganz Bergmann, zurück, fuhr mit Gummistiefeln, Fußlappen und Lebensretter in den Schacht. Im Erzgebirge war er lange Trainer. Heute ist er Verkäufer im Autohaus des Auer Fußballpräsidenten. Die Loksche ist und bleibt für ihn bis heute „The Best Junior-Team“.

Der langjährige Kapitän: Mario Röhrborn aus Wurzen. Quelle: Christian Modla

Mario Röhrborn (Empor Wurzen) war lange Kapitän des Teams. Viele dachten, der mehrfache Jugend-Auswahlspieler konnte nur die feine Klinge führen. Zuletzt bewies „Röhre“ aber, dass er sich auch aufs Kämpfen versteht. Drei Jahre fiel er gesundheitsbedingt aus. Umso mehr freut sich der Mitarbeiter bei der Stadt Wurzen, dass er nun wieder fit ist. Eine halbe Ewigkeit war er Kapitän der Ersten von Frisch Auf Wurzen. Er fungierte als Leiter der Geschäftsstelle und trainierte den Nachwuchs. Fünf Jahre war er Übungsleiter der Männermannschaft. Was ihn besonders freute: Er war zum 60. Geburtstag seines einstigen Lok-Trainers, Thomas Matheja, eingeladen. „Herr Matheja ist für mich immer eine Vaterfigur. Als ich hörte, dass er jetzt an Krebs erkrankt ist und sich unsere Mannschaft mit ihm treffen möchte, sagte ich sofort zu.“

Zwei ganz Große: Matthias Zimmerling und Torsten Kracht spielten in der Oberliga-Mannschaft des 1. FC Lok. Quelle: Christian Modla

Torsten Kracht (Lok Naunhof) hat noch heute den Fahrplan drauf. „Nach dem Training ging es mit der Bimmel, Linie 15, von Probstheida nach Meusdorf und von dort weiter mit dem Bus nach Naunhof. 18.06 fuhr der späte, 19.46 Uhr der ganz späte. Wenn ich den einen verpasst hatte, trampte ich Richtung Naunhof.“ Man müsse sich das vorstellen. Als Elfjähriger, im Finsteren. „Meinem Oscar, er ist jetzt zwölf und spielt bei Lok, würde ich das nicht wünschen“, sagt Krachti, heute Geschäftsführer in der Immobilienwirtschaft und Lok-Präsidiumsmitglied. Er habe seinen Eltern, Ritta und Manfred, viel zu verdanken: „Sie betrieben bis zur Wende ein Schirmmachergeschäft in Naunhof. Als sich das nicht mehr lohnte, verkauften sie kandierte Äpfel und Zuckerwatte. „Für mich war unsere Nachwuchsmannschaft die bis heute erfolgreichste der Stadt Leipzig.“ Der einstige Bundesligaprofi (Stuttgart, Bochum, Frankfurt) muss es wissen.

Von Haig Latchinian