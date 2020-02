Aus für Sächsische Druckguss in Brandis

Brandis/Beucha

„Achtung! Wir schließen zum 29.02.2020!“ Mit dieser knappen Mitteilung informiert die Sächsische Druckguss GmbH im Gewerbegebiet Brandis/ Beucha auf ihrer Homepage über ihr endgültiges Aus. Mit der Schließung verlieren 38 Mitarbeiter ihren Job.

Auf und Ab seit 2017

Die Firma hat seit 2017 ein wiederholtes Auf und Ab erlebt. Anfang 2017 hatte Druckguss, damals noch mit 60 Mitarbeitern, das erste Mal Insolvenz in Eigenregie angemeldet. Zum Verhängnis wurde der Firma, dass einer der Hauptkunden, für dessen Aufträge bereits investiert wurde, überraschend deutlich weniger abnahm. Ein Hoffnungsschimmer: Im November 2017 stimmten die Gläubiger dem Insolvenzplan zu. Der sah Schuldenschnitt, Bereinigen der Produktpalette und damit Kostensenkung vor sowie Verbreiterung der Kundenbasis, um die Abhängigkeiten zu verringern. Druckguss konnte damit aus der Insolvenz entlassen werden. „Kunden und Lieferanten halten weiterhin zum Unternehmen. Die Auftragslage ist gut“, gab sich Sanierungsexperte Nils Averbeck von der beratenden Kanzlei Buchalik Brömmekamp damals optimistisch. „Die Sächsische Druckguss ist damit saniert und wieder wettbewerbsfähig aufgestellt.“

Hauptabnehmer der Druckgussteile aus Beucha war vor allem die Kommunikationselektronik, die dünnwandigen Präzisionsteile und porenarmen Funktionsbauteile wurden aber auch in Automobilindustrie, Klimatechnik, Energiebranche, Maschinen-, Anlagen- und Schiffsbau sowie Medizintechnik und Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Auf Kurzarbeit folgt erneute Insolvenz

Doch die Abwärtsspirale setzte sich fort. Die Aufträge gingen laut Geschäftsführer Eduard Jahn auch nach 2017 zurück. 2018 lag der Umsatz noch bei knapp sechs Millionen Euro, 2019 deutlich darunter. Das Unternehmen musste seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und im August erneut Insolvenz anmelden. Wieder war ein Hauptkunde weggebrochen.

„Die Abhängigkeit war einfach zu groß“, sagt Jahn. „Insgesamt kann man feststellen, dass in der Branche die Produktion nach Asien verlagert wird, was auch die Sächsische Druckguss zu spüren bekam“, benennt Stephan Thiemann von der Pluta Rechtsanwalts GmbH in Leipzig die Gründe für die Schließung. Er war mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens im November erneut zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Gemeinsam mit seinem Team habe er versucht, einen Investor zu finden und den Standort zu retten, so der Insolvenzverwalter und auch „gute Gespräche“ mit einem Interessenten geführt. „Dieser“, so Thiemann, „geriet jedoch während der Verhandlungen überraschend selbst in finanzielle Schwierigkeiten, sodass letztlich keine Übernahme möglich war.“

Langjährige Firmengeschichte endet

Für Geschäftsführer Eduard Jahn, der das Unternehmen seit 1995 leitet, ist es „ein Tiefschlag“. „25 Jahre kann man nicht einfach wegwischen“, sagt er. „Vor allem tut es mir um die Mitarbeiter Leid, die teilweise länger als ich im Unternehmen sind.“ Eine Anpassung des Personalbestandes an die Auftragslage habe schon vorher stattgefunden, so Jahn. Jetzt werden einige Mitarbeiter laut Insolvenzverwalter fast übergangslos in Rente gehen können, einige hätten bereits neue Jobs gefunden.

Die Firma war nach der Wende aus dem 1954 gegründeten VEB Druckguß Borsdorf hervorgegangen. Daher stammt auch das noch heute gebräuchliche Kürzel Drubo. 2006 zog der Betrieb nach Beucha ins Gewerbegebiet um und mietete das Objekt in der Gebrüder-Helfmann-Straße von Hochtief.

Pleite in Beucha betrifft auch Partnerfirma

Mit der Pleite der Druckguss Beucha gerät auch die KorundAL GmbH in Bad Rappenau in Baden-Württemberg ins Schlingern, die mittelständische Gießerei wird ebenfalls von Jahn geleitet. Beide Firmen werben auf ihren Websites für das jeweilige Partnerunternehmen. Denn Bedarfe an Aluminiumdruckguss, auf den man sich in Beucha spezialisiert hatte, beinhalten zu 90 Prozent aller Fälle auch einen Bedarf an Sandgussteilen, wie sie bei KorundAL hergestellt werden. „Die Verflechtung ist so groß, dass KorundAL allein nicht mehr bestehen kann“, rechnet Jahn „mit Sicherheit“ mit einer weiteren Insolvenz dort..

Von Ines Alekowa