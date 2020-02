Recruiting ist Fleißarbeit: Wie Firmen im Kreis Leipzig um Nachwuchs ringen

Leipzig Landkreis

Es ist ein entspannter Vormittag in einer Eventlocation an der Leipziger Karl-Heine-Straße an dem sich Unternehmer, Politiker und Mitarbeiter der Landratsämter treffen. Die Stimmung an diesem Tag ist gelöst, am Buffet gibt es Häppchen. Aber: Die Lage ist ernst – sehr ernst. Das wissen alle im Raum. Thema ist der Start der Initiative Talent Transfer, ein Projekt mit dem das Land Sachsen in Zukunft mehr Fachkräfte in den Freistaat locken will – denn die fehlen an allen Ecken und Enden.

In zehn Jahren fehlen dem Kreis Leipzig 17.000 Berufstätige

„Wenn wir nicht handeln, fehlen uns in zehn Jahren 327.000 erwerbstätige Menschen in Sachsen“, bringt es Isabel Marth vom Sächsischen Ministerium für Arbeit auf den Punkt. Würden alle diese Menschen an einem Ort zusammenleben, es wäre die drittgrößte Stadt im Freistaat.

Marth ist im Referat des Ministeriums für Fachkräfte zuständig. Sie kennt das bedrohliche Szenario für die regionale Wirtschaft. Der Landkreis Leipzig leidet jetzt schon unter den Folgen von Wegzug und Überalterung. Firmen suchen händeringend nach gut ausgebildeten Mitarbeitern. Bis 2030, so hat es das Statistische Landesamt errechnet, werden den Unternehmen rund um Grimma, Wurzen oder Borna noch mehr Berufstätige fehlen – auf Kreisebene sind es rund 17.000 Menschen.

Isabell Marth, Sächsisches Ministerium für Wirtschaft (links), spricht mit Gesine Sommer, Wirtschaftsförderung Landkreis Leipzig, über das Thema Fachkräftemangel bei der Auftaktveranstaltung von Talent Transfer. Quelle: Zarof Consulting

Nach der Ausbildung: Hohes Gehalt und gutes Arbeitsklima

Und obwohl der große Nachbar Leipzig boomt, fehlt dem Landkreis der Nachwuchs. Die Region scheint gerade für Hochschulabsolventen und Azubis wenig interessant. Warum? Mitarbeiter der Uni Leipzig und der HTWK haben den Bedürfnissen ihrer Studierenden auf den Zahn gefühlt und unter ihnen ein Stimmungsbild erhoben.

Mittels einer Online-Befragung wollten die beiden Hochschulen erfahren, welche Faktoren jungen Menschen bei der Jobwahl besonders wichtig sind. Die Ergebnisse erscheinen simpel: „Wer heute die Uni beendet, der möchte ein gutes Gehalt und Aufstiegschancen“, erklärt Stephanie Boch vom Career Service der Universität Leipzig. Danach kämen weiche Faktoren, etwa ein angenehmes Arbeitsklima, Familienfreundlichkeit oder das Gefühl einer sinnstiftenden Arbeit.

Fast jeder zweite Student verlässt Leipzig

Besonders bei der Höhe des Gehaltsschecks liegt die Region oftmals noch hinter westdeutschen Städten und Gemeinden. „Viele der befragten Studierenden glauben nicht, dass sie hier ein gutes Gehalt erwartet“, zitiert Boch aus ihrer Befragung. Dieses Problem ist in der Universitätsstadt Leipzig ganz besonders spürbar. 42 Prozent, also beinahe jeder zweite Absolvent, verlässt die Region nach seinem Hochschulabschluss wieder. Diese gut ausgebildeten Leute fehlen – nicht nur in der Stadt, sondern ganz besonders in den umliegenden Landkreisen.

Die Gründer vor ihrer Fabrikhalle: Kai Hempel (links) und sein Partner Jonas Finck haben in Pegau das Unternehmen Madebymade gegründet. Sie produzieren in ihren Fabrikhallen unter anderem Tierfutter aus Insektenlarven. Quelle: Madebymade

Der Unternehmer Kai Hempel sagt ohne Umschweife: „Eine wirklich gute Lösung für das Problem haben wir noch nicht gefunden.“ Der Leipziger hat 2017 zusammen mit einem Geschäftspartner Jonas Finck Madebymade ins Leben gerufen und war gezwungen mit seiner Firma aufs Land zu gehen. Das Pegauer Startup produziert Tierfutter aus Insektenlarven. Die optimalen Produktionsbedingungen fand Hempel nur auf dem Gelände einer ehemaligen LPG.

Der Gehaltsscheck muss stimmen

„In unserer Fabrik arbeiten zehn Mitarbeiter, vom Business Developer bis zum Lagerarbeiter“, sagt Hempel. Die zu finden, sei nicht leicht gewesen. Derzeit investiert der Chef selbst sehr viel Zeit in die Suche nach geeigneten Leuten für sein wachsendes Unternehmen. So mancher seiner Bewerber sei auch auf Hempel zugegangen, da er oder sie von der Geschäftsidee überzeugt waren.

Langfristig sind Bewerber jedoch pragmatischer, davon ist der Gründer überzeugt. Es sei wichtig gegenüber westdeutschen Firmen konkurrenzfähig zu sein. In Sachen Gehalt etwa: „Sonst wird es schwer sein in Zukunft mehr Menschen wieder in die Region zu locken.“ Hempel will da mit gutem Beispiel voran gehen. „Jeder soll von seinem Gehalt anständig leben können. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter fair.“ Zusätzlich will Madebymade die Arbeitsbedingungen verbessern. „Wir wollen familienfreundlicher werden“, sagt Hempel, der selbst Vater ist. Eine firmeneigene Kinderbetreuung oder ein freier Kindertag könne er sich in Zukunft gut vorstellen.

Wer sich wohl fühlt, bleibt gerne im Landkreis

Das Problem Fachkräftemangel bedroht aber nicht nur kleine und mittelständische Unternehmen. Auch den Großen brennt das Thema auf den Nägeln. Das bestätigt die Teamleiterin für Personal, Caroline Miosga, von der Firma ESA Grimma, während sie durch die Werkshallen der des Schaltanlagenbauers führt.

350 Mitarbeiter produzieren am Ortsrand der Muldestadt Verteilerkästen und Elektrotechnik unter anderem für die Deutsche Bahn. Natürlich sei es schwer guten Nachwuchs zu finden, so Miosga. Doch das Unternehmen habe schnell gemerkt, wie wichtig es ist, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem sich seine Angestellten wohl fühlen.

„Wir schaffen das“: Carolina Miosga, Personalerin bei ESA Grimma, ist davon überzeugt, dass Firmen mit dem richtigen Konzept auch in Zukunft genügend Nachwuchs in den Landkreis Leipzig locken können. Quelle: Max Hempel

Um den Nachwuchs nach Grimma zu locken, profiliert sich der Schaltanlagen-Hersteller als attraktiver Arbeitgeber. Die selben Löhne wie westdeutsche Firmen könne man zwar nicht zahlen, gibt Miosga zu. „Wir haben jedoch eine Reihe anderer Leistungen, mit denen wir diesen Nachteil kompensieren.“ Kern dieser Angebote sei ein Gleitzeitmodell, das es den Mitarbeitern ermöglicht, Arbeit und Privatleben besser in Einklang zu bringen. Darüber hinaus engagiere man sich bei der betrieblichen Altersvorsorge stärker, als vom Gesetzgeber gefordert. An anderer Stelle hat das Unternehmen eine Bonuskarte eingeführt, mit deren Guthaben Angestellte zum Beispiel einkaufen gehen können.

Wichtig bei der Azubi-Suche: Stetige Präsenz

Es gäbe im Landkreis mittlerweile viele Firmen, die sehr viel Aufwand betreiben, um geeigneten Nachwuchs zu finden, so Miosga. Oftmals würde dieses Engagement bei den jungen Menschen nicht ankommen.

„Recruiting ist Fleißarbeit“, sagt Miosga. Für ihren Arbeitgeber sei sie immer wieder in der Region unterwegs, um neue Azubis und Studierende zu werben. „Wir sind auf Jobmessen, an Schulen und den Unis und versuchen bei den jungen Menschen so präsent wie möglich zu sein“, so die Personalerin. Elektriker aus dem Betrieb gehen an die Schulen, um dort Kindern die Elektrotechnik näher zu bringen – beispielsweise mit Baukästen und Kursen, in denen die Schüler löten lernen. Und auch mit der HTWK pflegt das Unternehmen eine enge Verbindung, etwa in regelmäßigen Vorstellungsrunden oder als Partner für Stipendiaten.

Das Konzept hat Erfolg. 20 Azubis und acht dual Studierende arbeiten mittlerweile bei der ESA. Fünf von ihnen pendeln aus Leipzig. Und auch Miosga kommt jeden Tag aus der Messestadt nach Grimma gefahren. Sie wünscht sich, dass in Zukunft die beiden Städte durch den ÖPNV besser miteinander verbunden sind. Grimmas Bürgermeister Matthias Berger machte in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Notwendigkeit aufmerksam, den Nahverkehr zwischen Leipzig und der Region auszubauen. Deswegen fordert er eine S-Bahn-Anbindung von Grimma.

Miosga fasst ihre Erfahrungen zusammen: „Wir müssen noch stärker zeigen, was wir als Firma gut können und was die Region zu bieten hat.“ Denn der Landkreis hat gute Lebens- und Arbeitsbedingungen, davon ist sie überzeugt. „Wir kriegen das hin.“

