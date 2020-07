Wurzen

Die Zahlen des Ausbildungsmarktes sprechen für sich: Von den aktuell im Juni registrierten 2013 Lehrstellen der Arbeitsagentur Oschatz sind bis dato 854 nicht besetzt. Und selbst zur jüngsten Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig ( IHK) vergaben die Wurzener Unternehmen, was das Thema „Verfügbarkeit von Auszubildenden“ angeht, die Schulnote 3 – „eher unzufrieden“.

Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeiter

Dabei bieten viele Betriebe mittlerweile beste Bedingungen für den Start ins Berufsleben, wie ein Besuch bei der Liftket Hoffmann GmbH in der Dresdener Straße 64 – 68 zeigt. Die von Ehrenbürger Dietrich Hoffmann am 1. Januar 1948 gegründete Firma ist heute der weltweit größte Hersteller von Elektrokettenzügen mit 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 55 Millionen Euro. Über 70 Prozent der Erzeugnisse werden exportiert. Sie finden Absatz in nahezu allen Industriezweigen sowie bei Windkrafträdern, um Material und Werkzeug für Wartungsmonteure nach oben zu befördern, oder für Bühnentechnik.

„Momentan bilden wir acht Azubis im gewerblichen und zwei im kaufmännischen Bereich aus“, berichtet Personalchefin Claudia Hagel. Die künftigen Zerspanungsmechaniker erhalten zum Beispiel ihr Rüstzeug seit August des Vorjahres in einer eigens renovierten und modernen Lehrwerkstatt.

Hier hat Robert Keilhauer das Sagen. Der 31-Jährige ist seit 1. Januar 2019 Lehrausbilder und lernte bei Liftket von der Pike auf. „Ich habe am 1. August 2005 als Azubi begonnen und im Juli 2013 meinen Meister abgeschlossen.“ Bei seinen Schützlingen genießt er mit seiner ruhigen Art Ansehen und Vertrauen.

Von handwerklichem Geschick bis zur modernen Technik

„Feilen, sägen, bohren“ bringt Keilhauer salopp auf den Punkt, worauf es für den Nachwuchs zunächst in der Werkstatt ankommt. „Aber es müssen ebenso konventionelle sowie Computer gesteuerte Fräs- und Drehmaschinen perfekt beherrscht werden. Zum Glück können wir all das vor Ort abdecken.“ Dreieinhalb Jahre dauert die Lehrzeit und zwar im Rhythmus vier Wochen Praxis am Standort und zwei Wochen Schule in Leipzig.

Moderne Technik: Zur Ausbildung der künftigen Zerspanungsmechaniker gehört ebenso der Umgang mit Computer gesteuerten Fräs- und Drehmaschinen. Lehrausbilder Robert Keilhauer (l.) erläutert Azubi Felix Albrecht gerade die Funktionsweise. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Leider sei es derzeit schwer, junge Leute zu finden. Zumal sie bestimmte Voraussetzungen mitbringen sollten. Zum A und O zählt Keilhauer beispielsweise gute Leistungen in naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathe und Physik, technisches Verständnis, handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit, logisches Denkvermögen und Sorgfalt.

Azubi Felix Albrecht : Ich bin sehr froh, hier zu sein

Wer seine Lehre mit Bravour besteht, fügt Keilhauer an, erhalte im Gegenzug einen faszinierenden und abwechslungsreichen Job inklusive einer möglichen Übernahme. Doch bis dahin durchlaufen die Azubis schon einmal sämtliche Liftket-Abteilungen – von der Montage, dem Prüflabor für Werkstoffe bis hin zum Versand. Außerdem achtet der Lehrmeister darauf, dass seine Azubis stets auch über den Tellerrand schauen. „Gerade deshalb besuchen wir unter anderem Fachmessen oder andere Hersteller, darunter die Werkzeugbau Leipzig GmbH.“

Erst kürzlich ließ Keilhauer die Jungs an einem alten Uni-Lift, Baujahr 1976, basteln. Der frühere Elektrokettenzug aus Wurzen wurde mit Markteinführung 1964 zum DDR-Exportschlager schlechthin. Nach der Renaissance des Einzelstücks und den bestandenen Tests auf dem Prüfstand soll er nun einen Ehrenplatz in der Lehrwerkstatt erhalten, verrät Keilhauer.

Zu denen, die momentan bei Liftket eine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker absolvieren, gehört Felix Albrecht, erstes Lehrjahr. Der 17-Jährige stammt aus Bucha, einem Ortsteil der Gemeinde Cavertitz im Landkreis Nordsachsen. „Ich wollte von jeher einen handwerklichen Beruf ergreifen und bin sehr froh, hier zu sein.“ Für den Einstieg nutzte Albrecht übrigens die Chance eines Praktikums. Auf die Frage, was ihm vor allem gefalle, sagt er, „die Arbeitsatmosphäre sowie der moderne und sichere Ausbildungsplatz“.

