Ausgezeichnet: Spiel(t)raum beim Borsdorfer Neujahrsempfang

Borsdorf

Spritzig – mit einem Glas Sekt und Musik der Partheplautzer – begann am Donnerstagabend der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Borsdorf. Dieser findet seit dem Jahr 2000 und zum zweiten Mal in der neuen Zweifeldhalle statt und lockte 240 Gäste, unter ihnen auch Landrat Henry Graichen, an. „Es ist mir wichtig, dass alle Einwohner die Möglichkeit haben teilzunehmen“, betonte Bürgermeister Ludwig Martin ( CDU). „Es soll eine Veranstaltung für unsere Bürger sein, die neue Sporthalle bietet uns dazu die Möglichkeit.“ Im nächsten Jahr wird auf dem Weg dorthin fast der rote Teppich ausgerollt, dann nämlich dürfte die diesmal noch in Bau befindliche Güterladestraße fertig sein.

Der Neujahrsempfang 2020 der Gemeinde Borsdorf in der Zweifeldsporthalle wurde von den Partheplautzern musikalisch umrahmt. Quelle: Thomas Kube

Einer der schönsten Spielplätze in der Umgebung

Dass ein Weg, wie steinig er auch sein mag, dank Einsatz und Ausdauer zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen kann, dafür steht der Verein Spiel(t)raum Zweenfurth, der beim Empfang für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurde. Der Verein hatte sich 2004 gegründet, um alteingesessene und zugezogene, junge und ältere Einwohner zusammenzubringen. Seit 2005 entstand aus Eigeninitiative nahe der Kita ein Spielplatz und beliebter Treffpunkt.

„Heute ist er einer der schönsten Plätze in der weiteren Umgebung“, lobte der Bürgermeister in seiner Laudatio. Die Ehrenamtsurkunde, die Maike Rübsamen, Claus Biedermann und Sophie Bernhardt stellvertretend für die vielen Mitstreiter entgegennahmen, ist mit 300 Euro dotiert. Der Beifall gehörte ihnen allein. Sonst, erklärte der Bürgermeister, habe man immer drei Ehrungen vorgenommen, „aber wir wollten den Spiel(t)raum als etwas Besonderes herausstellen.“

Freuten sich über die Anerkennung für ihren Verein Spiel(t)raum: Sophie Bernhardt, Claus Biedermann und Maike Rübsamen (v.l.). Bürgermeister Ludwig Martin (r.) hielt die Laudatio. Quelle: Thomas Kube

Abschied nach 21 Jahren als Bürgermeister

Wie immer nutzte der Bürgermeister den Empfang für einen Rückblick aufs vergangene Jahr und einen Ausblick auf bevorstehende Aufgaben. Dafür musste er erst einmal Luft holen – nicht, weil die Rede lang ausfallen sollte, sondern weil Martin bei den Partheplautzern die Tuba spielt.

Als wichtiges Ereignis nannte er die Kommunalwahlen. Er sprach den vorherigen Gemeinderäten Dank und Anerkennung aus und wünschte allen Gewählten „immer ein glückliches Händchen bei anstehenden Entscheidungen“. Auch ihm selbst steht ein Abschied bevor. Zur Bürgermeisterwahl im März tritt Martin nicht wieder an. „Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich für Ihr mir entgegen gebrachtes Vertrauen über 21 Jahre als Bürgermeister bedanken“, sagte er.

Umfangreiche Investitionen im vergangenen Jahr

An Arbeit hatte es auch auf der Zielgeraden nicht gemangelt. In Zweenfurth wurde der lang ersehnte Kinderwagenraum in der Kita Kinderland realisiert, Viadukt und Alte Leipziger Straße sind derzeit im Bau, Panitzsch erhielt in der Sommerfelder Straße eine neue Straßenbeleuchtung, und für den Straßenbau in der Tauchaer Straße wurde der Grund erworben, zählte Martin auf. Die Kommunalen Wasserwerke haben hier bereits die Wasserleitung, der AZV Parthe den Kanal neu gebaut. „Der Rad-Fuß-Weg und der Neubau der Straße zwischen Sommerfelder- und Kriekauer Straße, immerhin eine Investition von 1,2 Millionen Euro, sollen folgen“, kündigte er an und mahnte: „Die Förderung in Höhe von 75 Prozent erwarten wir dringend vom Freistaat. Ohne diese ist der Bau nicht möglich.“

Für das Gelände der Ex-Kunstlederfabrik in Borsdorf habe der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplanes auf Wohnnutzung beschlossen, erinnerte der Rathauschef. „Hier sollen 260 Wohneinheiten entstehen.“ Für einen Aldi-Markt am Ortsausgang Borsdorf in der Panitzscher Straße wurde die Aufstellung eines B-Planes beschlossen, dahinter sollen Einfamilienhäuser errichtet werden. Als wichtige Baumaßnahme nannte Martin auch das Bahnhofgebäude. „Die Sanierung soll 2020 fertiggestellt werden.“

Junge Rhönradturner und ein letztes Gedicht

Fortschritt ebenso bei der Digitalisierung. Mit Hilfe der Deutschen Glasfaser und der Landkreis GmbH „schafft Borsdorf eine zukunftssichere Grundlage für digitale Angebote für Betriebe und Privatkunden. Mit Sicherheit ein Wettbewerbsvorteil und außerdem zwingende Voraussetzung für die Digitalisierung der Bildungseinrichtungen“, wie des Freien Gymnasiums Borsdorf. Hier wurde am 11. Januar eine gemeinsame Schul- und Gemeindebibliothek einweiht – „ein Highlight“.

Die kleinen kritikwürdigen Geschehnisse am Rande, meist aus dem Bereich Ordnung, spießte Martin ein letztes Mal im „Gedicht des Bürgermeisters“ auf – sein Titel „Alles schon mal dagewesen“. Ganz und gar nicht in diese Schublade passte die Darbietung der Rhönradturner. Die jüngste Abteilung beim Sportverein Borsdorf besteht erst seit einem Jahr. Doch das, was die Kinder und Jugendlichen an dem Turngerät zeigten, war – wie der gesamte Abend – eine ausgesprochen runde Sache.

Von Ines Alekowa