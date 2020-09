Ausgezeichnet in Rötha: Unternehmen und Schulen kümmern sich um Berufsorientierung

Rötha

Das Landratsamt hat drei Schulen des Landkreises Leipzig für deren Engagement in der Berufsorientierung für ihre Schüler ausgezeichnet. Landrat Henry Graichen ( CDU) empfing dazu Vertreter des Rudolf-Hildebrand-Gymnasiums Markkleeberg, der Sophienschule Colditz und der Oberschule Brandis im Festsaal des Getränkeherstellers Sonnländer in Rötha.

Konkret bezogen sich die Auszeichnungen für die drei Schule und für das Röthaer Unternehmen auf deren Beteiligung an der sachsenweiten Aktion „Schau rein“ im vergangenen März. „Schau rein“ ist die größte Berufsorientierungsinitiative in Sachsen. In einer Woche im März, das nächste Mal vom 8. bis zum 13. März 2021, öffnen in ganz Sachsen Betriebe, Einrichtungen und Behörden ihre Türen für Schüler, damit die für sie in Frage kommende Arbeitgeber frühzeitig kennen lernen können.

Die Urkunde für die Sophienschule Colditz. Quelle: André Neumann

Sowohl Schulen als auch Unternehmen, die sich besonders engagieren, werden ausgezeichnet. Mangels einer größer angelegten Veranstaltung in diesem Corona-Jahr entschied sich das Landratsamt, die Auszeichnungsveranstaltung diesmal mit einem der turnusmäßigen Unternehmensbesuche des Landrates zu verbinden.

Urkunden für Schulen und Unternehmen

Zumal der Getränkehersteller Sonnländer die Auszeichnung als ausgezeichneter Partner der Schau-Rein-Woche erhalten sollte. Die von Kultusminister Christian Piwarz ( CDU), Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) und vom Chef der Regionaldirektion Sachsen der Agentur für Arbeit, Klaus-Peter Hansen, unterzeichnete Urkunde nahm Sonnländer-Geschäftsführer Markus Rammert entgegen. Für die Schulen ist die Auszeichnung mit einer Zuwendung von 200 Euro verbunden.

Der Hersteller der Saft-Eigenmarken von Edeka und Netto Markendiscount hatte das Röthaer Traditionsunternehmen, an dessen Standort in der Innenstadt seit 1882 Saft produziert wird, im Jahr 2013 übernommen. Zu Sonnländer gehören vier Standorte in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Das Unternehmen bildet junge Leute in sechs Berufen aus und beteiligt sich seit mehreren Jahren an der Aktionswoche „Schau rein“.

Urkunde für den Getränkehersteller Sonnländer in Rötha. Quelle: André Neumann

Landrat Henry Graichen nannte die Aktion einen wichtigen Baustein für die Berufsausbildung. Er appellierte in dem Zusammenhang zugleich an die Verantwortung der Unternehmen für die eigene Nachwuchsgewinnung. Denn die Situation auf dem Arbeitskräftemarkt werde in den nächsten zehn Jahren noch schwieriger, als sie ohnehin schon ist, sagte er.

Sonnländer hat Trend erkannt

Die Zahl der arbeitsfähigen Bevölkerung werde Prognosen zufolge um ein Achtel sinken. „Die Firmen sind gut beraten, nach Möglichkeiten zu suchen, um Nachwuchs und Auszubildende zu bekommen“, mahnte der Landrat. Bei Sonnländer hat man diesen Trend erkannt. Wurden vor fünf Jahren an den Standorten zusammen nur acht junge Menschen ausgebildet, sind es heute 24.

Sonnländer beteiligt sich an mehreren regionalen Berufsorientierungsmessen und ist auf etlichen Internetplattformen speziell zur Jobsuche aktiv. Über eine davon, jobufo, könne man sich beim Unternehmen auch per Video bewerben, sagte Personalleiterin Marietta von Meien. Sie bot den Schulen an, gern auch auf deren schuleigene Berufsmessen zu kommen.

Röthas Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) dankte dem Unternehmen „für das, was Sie für die Ausbildung in der Region tun.“ Zugleich drückte er seine Freude darüber aus, dass Sonnländer am Standort bleiben wolle.

Fahrzeuge an einer Verladeschleuse beim Getränkehersteller Sonnländer in Rötha. Quelle: André Neumann

Aktion nimmt im Landkreis Fahrt auf

Im Landkreis Leipzig haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Schulen, Schüler und Firmen an der Berufsorientierungsaktion „Schau rein“ beteiligt. Im Jahr 2016 machten 28 Unternehmen mit, deren Angebote 264 Schüler nutzten. 2019 schauten sich 519 Schüler in 57 Unternehmen um.

Bei den Schulen gab es in dieser Zeit den größten Zuwachs bei den Oberschulen. 2016 beteiligten sich 10, drei Jahre später 18. In diesem Jahr fiel die Aktion wegen der im Frühjahr beginnenden Corona-Pandemie etwas verhaltener aus, die Beteiligung war dennoch deutlich höher als 2016.

