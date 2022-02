Ausstellung im Dreiseithof: Eine Heimat für die Polenzer Heimatgeschichte

Brandis/Polenz

Brustpflug und Pferdekummet, Hacken, ein Torfschneider - auf dem großen Heuboden des Polenzer Dreiseithofes von Mariko Mitsuyu und Adam Jones führte bis vor zwei Jahren eine Vielzahl mehr oder weniger betagter Gerätschaften und landwirtschaftlicher Utensilien ein Schattendasein.

Anfang 2019 dann gelang es dem damaligen Vorstand des nach der Adresse des Hofes benannten Vereins Einigkeit 4, im Rahmen der Ausschreibung „LandKultur“ eine Förderung aus dem Bundesprogramm Ländliche Entwicklung (BULE) für ein zweijähriges Vorhaben mit dem Titel „Der historische Dreiseithof „Einigkeit 4“ in Polenz (Sachsen) - Multifunktionales Kultur- und Bildungszentrum auf dem Lande“ zu erhalten.

Die Dauerausstellung „LandKultur“ verteilt sich auf sechs Räume Quelle: Verein

Investitionen in zwei Bereichen

Mit Beginn des neuen Jahres gilt das Projekt offiziell als abgeschlossen. Dies bedeutet, dass die letzten Fördergelder geflossen sind. Eine gute Gelegenheit, um einen Blick auf das in den vergangenen 24 Monaten Erreichte zu werfen.

Laut dem gebürtigen Briten Jones floss der finanzielle Zuschuss in zwei Bereiche. Zum einen in die infrastrukturelle Verbesserung der Gebäude und zum anderen in die Dokumentation, Instandsetzung und Präsentation der vorhandenen heimatkundlichen Sammlungen zur Ortsgeschichte sowie der historischen Gegenstände aus dem ländlichen Alltag.

Bauliche Veränderungen

„Die Fördermittel haben es dem Verein ermöglicht, den Holzfußboden des ehemaligen Heubodens denkmalgerecht und zugleich trittsicher zu restaurieren, die Innenwände mit einem Lehmputz zu isolieren und mit Hilfe einer Lichtschiene die neu aufgebaute Dauerausstellung LandKultur zu beleuchten“, berichtet der 71-jährige emeritierte Afrikanistik-Professor.

Und er ergänzt, dass einige Vereinsmitglieder für den Westteil der Scheune ein Gewächshaus der ehemaligen Polenzer Gärtnerei abgebaut und die historischen Ziegel aus dem einstigen Brandiser Ziegelwerk gesammelt und verputzt hätten, um daraus im Ausstellungs- und Vortragsbereich einen optisch ansprechenden Fußboden zu verlegen.

750 historische Objekte wurden in den vergangenen zwei Jahren inventarisiert und teilweise restauriert. Quelle: Verein

Digitaler Rundgang durch die Sammlungen

Im Bereich der Dokumentation wurde der Verein Adam Jones zufolge mittels der Förderung in die Lage versetzt, über zwei Jahre hinweg eine Sachbearbeiterin sowie eine Museologin und kurzzeitig einen Restaurator zu beschäftigen. „Die drei haben insgesamt 750 mehrheitlich aus Mitteldeutschland, aber auch aus Wales und Afrika stammende Objekte inventarisiert und teilweise restauriert. Darüber hinaus haben sie sie in unsere Datenbank eingepflegt und größtenteils mit einem Objektfoto versehen“, berichtet Jones.

Und er weist zudem darauf hin, dass im Ergebnis des Projektes eine 24-seitige Broschüre verfügbar sei und ein digitaler Rundgang im Internet anhand von 15 repräsentativen Objekten eine Übersicht über die ausgestellten Sammlungen ermögliche. „Interessenten können sich somit seit rund einem Jahr von zu Hause aus und von jedem anderen Ort mit den Polenzer Beständen auseinandersetzen“, betont der Vereinsvorsitzende.

Dauerausstellung in sechs Räumen

Die auf dem Polenzer Dreiseithof entstandene analoge Dauerausstellung „LandKultur“, die laut Adam Jones während des Projektes durch Schenkungen aus Burg Gnandstein, dem Volkskundemuseum Wyhra und private Sachspenden bereichert worden ist, verteilt sich auf sechs Räume. Da ist zum einen der ehemalige Heuboden, zum anderen der darunter liegende Kuh- sowie der kleine Pferdestall. Im Westteil der Scheune sind ferner neben der Dauerausstellung zur Dorf- und Hofgeschichte einige größere Objekte wie eine Wäscherolle aus der Zeit um 1800, ein Kastenwagen sowie ein Kartoffelsortiergerät untergebracht.

Der Polenzer Dreiseithof von Mariko Mitsuyu und Adam Jones ist schon lange kein Geheimtipp mehr unter Kulturinteressierten. Quelle: Roger Dietze

Von Roger Dietze