Ausstellung in Thallwitz zeigt auch Kunst von Häftlingen

Thallwitz

Exakt 365 Teller im Miniatur-Format und damit für jeden Tag des Jahres einer sind auf den beiden Seiten einer Umhängetasche abgebildet, die Teil der Ausstellung „Fail Interpretation“ ist. Diese wiederum ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Thallwitzer Kunstgruppe k9 mit Insassen der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen (JSA) sowie dem Fine Arts Institute Leipzig (FAIL), einem Zusammenschluss ehemaliger Studenten der Hochschule für Grafik und Buchkunst und Akteuren der Galerie für zeitgenössische Kunst. Während die Teller auf den ersten Bildern noch komplett mit Erde bedeckt sind, leeren sie sich zum Ende der Fotostrecke hin peu à peu.

„Die Arbeit stammt von einem bei uns einsitzenden jungen Syrer, der mit dieser Arbeit zum Ausdruck bringen wollte, dass sich die Welt an seinem Land bedient“, erläutert Bianca Gröger, die an der JSA als Lehrkraft für ethische Erziehung und Bildung tätigt ist. Und die ihrer Freude darüber Ausdruck verleiht, dass sich das Fine Arts Institute der Arbeit mit den jungen Gefangenen angenommen hat.

Andere Wege der Kommunikation finden

„Unter diesen ist das Interesse an künstlerischer Arbeit sehr groß, und entsprechend haben wir sehr lange Wartelisten für die Teilnahme an Kunstwettbewerben, während für uns Pädagogen die Kunst als Werkzeug dient, um bei den Heranwachsenden das abstrakte Denken zu fördern und soziale Kompetenzen auszubilden“, so Gröger.

Auch Manu Washaus, künstlerischer Leiter beim FAIL, bereut die Zusammenarbeit mit der JSA nicht. „Zwar musste ich mir zunächst erst einmal Respekt gegenüber den Jugendlichen verschaffen, nach dem Eintauchen in die Gespräche über Kunst ist mir dann aber einmal mehr deren Potenzial hinsichtlich ihrer Möglichkeiten bewusst geworden, sich auszudrücken und andere Wege der Kommunikation zu finden“, so der Mittdreißiger und studierte Künstler, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Thallwitz weilte.

Eisvogel aus Holz vom Thallwitzer Künstler Martin König. Quelle: Lutz Kiebs

Im vergangenen Jahr hatte sich die Kommune erfolgreich um eine Teilnahme an einem Kunstprojekt des Museums der bildenden Künste mit dem Namen „MdbK mobil“ beworben. In diesem Jahr fand dieses seine Fortsetzung unter Trägerschaft des Fine Arts Institute. Unter anderem machte in der ersten Septemberhälfte die Ausstellung „Unendlich“, an der auch internationale Künstler mitgewirkt haben, Station auf dem Thallwitzer Dorfplatz, auf dem in den vergangenen Tagen besagte in den Markthütten untergebrachte Ausstellung „Fail Interpretation“ zu sehen war.

Kunstgruppe möchte Verein gründen

An dieser mitgewirkt hat neben anderen die Thallwitzerin Romy Krause, von der nach dem letztjährigen Kunstprojekt die Initiative zur Formierung der Kunstgruppe k 9 ausging, der derzeit knapp zehn Hobbykünstler respektive Kreative angehören. „Unserer Ausstellung hat es coronabedingt und aufgrund der Tatsache, dass unsere Gruppe noch nicht sehr bekannt in der Region ist, leider etwas an Publikum gefehlt“, berichtet Krause.

Die Welt bedient sich an seinem Land, will ein syrischer Häftling in der JSA Regis-Breitingen mit diesem Kunstwerk sagen. Quelle: Lutz Kiebs

Die deswegen aber keineswegs den Kopf in den Sand steckt, sondern vielmehr um weitere Akteure auf dem Weg hin zur ins Auge gefassten Gründung eines Vereins wirbt. „Die Satzung ist bereits ausgearbeitet, Künstler, Kreative und auch und vor allem ganz allgemein an der Kunst Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, sich uns anzuschließen“, wirbt die 40-Jährige, deren Arbeiten sowie die der übrigen Thallwitzer Kunstgruppen-Mitglieder alsbald schon in der Galerie für zeitgenössische Kunst ausgestellt werden könnten.

Breite Unterstützung für Kunstprojekte

„Wir haben zumindest eine Schau mit Exponaten aus Thallwitz ins Auge gefasst“, so Manu Washaus, dessen Fine Arts Institute demnächst am Thallwitzer Ständebaum verewigt wird. „Damit wären wir das erste nichtkommerzielle Unternehmen, und dies zeugt von der gegenseitigen Wertschätzung“, sagt der Leipziger Künstler.

Demzufolge sich in Thallwitz eine breite Unterstützerbasis für die Kunstprojekte vom Heimatverein über die Verwaltung bis hin zur Freiwilligen Feuerwehr gebildet hat. „Und bis zu 50 Besucher unserer Veranstaltungen zeugen auch von einem vorhandenen Interesse in der Bevölkerung.“

Von Roger Dietze