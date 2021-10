Ausstellung in der Stadtgalerie: Wurzen im Sucher der Kamera

Wurzen

Einmal rasch über den Zaun klettern, in eine Schneewehe stürzen oder klammheimlich die Leiter hinaufsteigen: Raymund Töpfer ist sich für nichts zu schade, um an die besten Motive zu kommen. Schließlich sollen sie in einer Ausstellung seinen Abschied aus dem Berufsleben krönen. „Dafür nimmt man schon mal die eine oder andere Strapaze in Kauf“, erzählt der Verwaltungsleiter des Wurzener Museums und passionierte Hobbyfotograf.

Doch nicht jedes der Bilder, das ab dem 22. November bis zum 23. Dezember in der Stadtgalerie des Alten Rathauses zu sehen ist, entstand unter den besagten Mühen. „Auf der Suche nach einer ungewöhnlichen Perspektive gilt es dennoch, mitunter gewohnte Wege zu verlassen.“ Schließlich verschrieb sich Töpfer bei seinem Fotoprojekt von Beginn an der Intension, die Muldestadt aus einem ganz anderen Blickwinkel zu zeigen. „Wurzen im Fokus – Stadtbilder“ lautet daher auch der Titel seiner Arbeiten der aktuellen Schau.

Hobbyfotograf Töpfer erfasst Bekanntes auf andere Art

„Wurzen ist sehenswert, und es gibt allerlei in der Stadt zu entdecken“, schwärmt Töpfer nicht ohne Grund. Dafür musste er nur eine andere Betrachtungsweise wählen, die augenblickliche Stimmung einfangen sowie die Firnis des Alltäglichen abstreifen. Sobald er Zeit fand, zog der 64-Jährige, dessen frühe Leidenschaft zur Fotografie durch seinen Vater Manfred geweckt wurde, mit seiner Fujifilm X-T3 los, die Heimatstadt zu entdecken. Zunächst auf mehr oder weniger zufälligen Spaziergängen, um „hier ein Motiv zu erschließen oder sich dort eine gewisse Stelle zu merken und bei besserem Licht wiederzukommen“.

Vorbereitung in der Stadtgalerie: Derzeit ist Raymund Töpfer dabei, seine Bilder aufzuhängen. Die außergewöhnlichen Motive sind ab 22. November in der neuen Ausstellung "Wurzen im Fokus" zu sehen. Am 20. November findet dazu die Vernissage statt. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die beste Kamera, so Töpfer, sei die, die man dabei hat. „Da reicht auch schon mal das Handy.“ Wichtig war ihm jedoch nicht allein, was fotografiert, sondern wie es fotografiert wird. Das Bild entstehe im Kopf, die Kamera diene lediglich als Werkzeug. Nach der Motivauswahl bewegte den ehemaligen Berufsschullehrer für Deutsch und Sport vor allem die Frage, wie sich Bekanntes auf andere Art erfassen lasse. Insofern zeigen sich zum Beispiel das Gymnasium, der Busbahnhof oder die Muldebrücke aus ungewöhnlicher Perspektive. Und selbst den Marktplatz dürften Besucher, obwohl sie tagtäglich daran vorbeigehen, ganz neu entdecken.

Nutzungsrechte der Bilder erhält der Kulturbetrieb

„Die Ausstellung zeigt wahrlich außergewöhnliche Ansichten unserer Stadt auf einem hohen fotografischen Niveau. Sogar mich als Einheimische überrascht dieser besondere Blick auf die Motive“, schwärmt bereits die bekannte Wurzener Fotografin Käte Just. Eben davon können sich geladene Gäste erstmals zur Vernissage am 20. November ab 15 Uhr in der Stadtgalerie überzeugen und zwei Tage später die Besucher.

In die Werke von Töpfer, dessen letzter Arbeitstag am 31. Dezember ist, führt Stadtchronist und Ehrenbürger Wolfgang Ebert ein. Isabell und Bernd Brückner umrahmen die Veranstaltung musikalisch.

Auf der Suche nach ungewöhnlichen Perspektiven: der leidenschaftliche Hobbyfotograf und Verwaltungsleiter des Museums, Raymund Töpfer, mit seiner Kamera. Quelle: Gerhard Weber

Im Übrigen überträgt Raymund Töpfer die Nutzungsrechte an den Bildern unentgeltlich dem Kulturbetrieb Wurzen. Ein damit erstellter Jahreskalender für 2022 wird bei der Vernissage am 20. November und danach in der Tourist-Information Wurzen erhältlich sein.

Wurzen im Fokus – Stadtbilder“ – Fotoausstellung von Raymund Töpfer, Stadtgalerie Wurzen im Alten Rathaus auf dem Markt, vom 22. November bis 23. Dezember 2021, Öffnungszeiten: Mo, Di, Do 13 bis 18 Uhr, Mi 9 bis 12 Uhr, Sa 9 bis 12 Uhr, Eintritt ist frei

Von Kai-Uwe Brandt