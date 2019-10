Fuchshain

Ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Sonntag schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 13 Uhr mit seiner Maschine zwischen Albrechtshain und Fuchshain ( Landkreis Leipzig) unterwegs. Nach Angaben der Polizei kam er in einer Linkskurve von seiner Fahrspur ab, musste aber entgegenkommendem Verkehr ausweichen. Dabei sei er ins Schleudern geraten und schließlich rechts in einem Straßengraben zum Stehen gekommen. Der Fahrer wurde per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Von mro