Auto in Borsdorf gestohlen – Polizei fasst Verdächtigen

Borsdorf

Wegen verschiedener Diebstahlsdelikte, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Betäubungsmitteln, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss sich nun ein 42 Jahre alter Mann verantworten, der am Wochenende gefasst wurde. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Deutsche am Samstagnachmittag, gegen 15 Uhr, ein Einfamilienhaus in Borsdorf betreten und den Fahrzeugschlüssel zu einem Mercedes Sprinter gestohlen. Danach sei er mit dem Fahrzeug in Richtung Leipzig gefahren.

Anhaltesignal ignoriert

Einsatzkräfte der Polizei stellten den Mercedes dann in Leipzig auf der Riesaer Straße fest – der 42-Jährige habe jedoch das Anhaltesignal der Beamten ignoriert und versucht zu flüchten. Wenig später konnte der Sprinter aber in der Permoser Straße durch eine polizeiliche Fahrzeugsperre gestoppt werden. Laut Polizei stellte sich dann heraus, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keine Fahrerlaubnis hat. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge weiß-kristalline Substanz, mehrere EC- und Kreditkarten sowie diverse andere Ausweiskarten, die nicht auf seinen Namen ausgestellt waren. Bei den polizeilichen Maßnahmen habe er zudem Widerstand geleistet, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Wieder auf freiem Fuß

Der 42-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen, am Sonntagmittag jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig wieder entlassen.

Von LVZ