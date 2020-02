Wurzen

Ein Autodieb ist der Polizei nach einer Verfolgsjagd entkommen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, war einer Polizeistreife in der Nacht zum Donnerstag gegen 3 Uhr auf der Bundesstraße 107 zwischen Bennewitz und Trebsen ein Ford Transit entgegen gekommen. Da er fast mittig auf der Straße gefahren sei und die Beamten mit dem Streifenwagen ausweichen mussten, hätten sie sich zur Kontrolle entschieden.

In rasendem Tempo über die B107

Den Angaben zufolge sei der Ford mit hoher Geschwindigkeit gefahren. Erst in Bennewitz hatten die Polizisten das Fahrzeug eingeholt. Auf Anhalte-Signale und Blaulicht reagierte der Transit-Fahrer nicht. Stattdessen gab er Gas und versuchte davonzufahren. Nach mehreren Kilometern Verfolgungsfahrt verlor die Streife den Transporter in Wurzen aus dem Blickfeld. Der Flüchtende sei so schnell und aggressiv gefahren, dass eine gefahrlose Verfolgung nicht möglich gewesen sei, hieß es weiter.

Ford war von einem Grundstück gestohlen

Noch während der Nachfahrt stellten die Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und an einen anderen Ford Transit gehören. Sie wurden in der Nacht zum Dienstag in Brandis entwendet. Wenige Zeit später stellten die Beamten das Fahrzeug am Wenceslaikirchhof am Straßenrand stehend fest. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Wie sich herausstellte, war auch das Fahrzeug gestohlen. Es war mit Originalschlüsseln am zweiten Februarwochenende vom Grundstück eines Einfamilienhauses in Machern entwendet worden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl und mehreren Verkehrsdelikten.

Von LVZ