Autodiebe von Bennewitz wurden gefasst

Die Autodiebe von Bennewitz sind gefasst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten die Beamten einen 19- und einen 21-Jährigen fassen, die in der Nacht zum Freitag in der Parkstraße von Bennewitz in ein Haus eingebrochen waren und einen Ford Tourneo entwendet hatten. Wie berichtet, waren bereits am Freitag Gegenstände aus dem gestohlenen Fahrzeug in Pyrna bei Wurzen aufgetaucht.

Diebe fahren mit Auto am Tatort vorbei

Während der Spurensicherungsarbeiten erkannte der 53-jährige Fordbesitzer plötzlich sein Auto wieder, das gerade aus Richtung Neichen kommend in Richtung Burkartshain vorbeifuhr. Er erkannte zwei augenscheinlich junge Männer am Steuer. Die Polizeibeamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Wenige Minuten später konnte das Fahrzeug auf einem Parkplatz in Burkartshain festgestellt werden.

Mehrere Polizeistreifen im Einsatz

Ein Zeuge berichtete, dass zwei männliche Personen aus dem Wagen ausgestiegen und weggerannt seien. Mehrere Polizeistreifen suchten im Umkreis nach den zwei Flüchtenden. Mit Erfolg! Nur wenig später konnte ein Verdächtiger auf einem Fahrrad und ein zweiter versteckt in einem Taubenhaus festgestellt werden. Die beiden wurden vorläufig festgenommen. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Diebesgut sichergestellt werden.

Es werden nun auch Verbindungen zu anderen Diebstählen und Einbrüchen geprüft. Gegen die jungen Männer wird durch die Kriminalpolizei nun auf Grund des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Der 19-Jährige hat sich zudem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

