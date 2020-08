Autofahrer knallt in Lübschütz gegen Betonmasten

Machern

Eine Promille-Fahrt endete für einen Autofahrer am Sonnabend am Beton. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Fahrer eines Daimler-Chryslers aus Richtung Dögnitz kommend auf der Straße des Friedens in Lübschütz unterwegs. In einer Rechtskurve sei dieser nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit zwei Betonpfosten kollidiert. Auf einem größeren Stein sei er schließlich zum Stehen gekommen.

Der 44-jährige PKW-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die eintreffenden Polizeibeamten führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,78 Promille ergab. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Von LVZ