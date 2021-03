Autofahrer verletzt sich bei Bennwitz schwer

Bennewitz/Leulitz

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend in der Nähe von Bennewitz. Gegen 20.30 Uhr fuhr der Fahrer (20) eines VW Golf auf der Ortsverbindungsstraße von Bennewitz nach Leulitz. Auf gerader Strecke geriet er nach rechts in eine Wasserrinne und verzog dann ruckartig das Lenkrad nach links.

Aufgrund dessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam an einem Baum zum Stehen. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. An Auto und Baum entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro, teilte die Polizei mit.

Von lvz