Wurzen

Die 47-jährige Fahrerin eines VW Golf war am Montagmorgen in Wurzen auf der Straße des Friedens in Richtung S 11 unterwegs. Wahrscheinlich aufgrund von Unachtsamkeit kam die Frau in Höhe des Grundstücks Nr. 40 nach rechts von der Straße ab und überschlug sich.

Die 47-Jährige hatte Glück – sie verletzte sich nicht. Es entstand Sachschaden am Auto sowie an einem Grundstückszaun in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Golf-Fahrerin muss ein Verwarngeld in Höhe von 35 Euro zahlen.

Von LVZ/gap