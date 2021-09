Autorin trotz Lese-Rechtschreib-Schwäche: 17-jährige aus Dehnitz veröffentlicht ersten Roman

Wurzen/Dehnitz

Jessica Wedekind sollte Wunderkind heißen. Die 17-jährige Tochter des Dehnitzer Fährmanns Sirko Wedekind legte jetzt ihren ersten Roman vor. 468 Seiten ist er stark und entstand, bitte festhalten(!), zu großen Teilen im Deutschunterricht. Bis auf Kapitel eins und die letzten drei, vier schrieb sie die spannende Story ausnahmslos in der Schulstunde.

Schreiben im Deutschunterricht

Ob sie sich da überhaupt konzentrieren konnte? „Meine Lehrerin erzählte oft und viel, auch über ihr Privatleben. Weil ich wusste, dass das nicht in der Prüfung dran kommt, bastelte ich in der Zeit an meinem Roman.“ Natürlich nur so lange, bis sie wieder aufpassen musste. Andernfalls hätte sie in Deutsch am Jahresende sicher keine Note zwei bekommen, sagt Jessica.

Fährmannstochter Jessica Wedekind (17) posiert nicht ohne Stolz mit ihrem Erstlingswerk. Quelle: Haig Latchinian

Eine Romanschreiberin, deren Erstlingswerk sich kurz nach Veröffentlichung schon mehr als hundertmal verkauft hat, mit einer Zwei in Deutsch? Nur einer Zwei? „Ich habe LRS, Lese-Rechtschreib-Schwäche. Ich konnte mir extrem schlecht merken, wie Wörter geschrieben werden. Auch Lesen fiel mir schwer.“ In der Siebten kam das raus, sie arbeitete daran, und es wurde besser.

Keine Schreibfehler im Roman

Inzwischen schreibe sie unverkrampft, auch ein Buch mit 700 Seiten verschlinge die einstige Balletttänzerin mit einem Mal. „Die Leser brauchen keine Angst zu haben, dass der Roman von Fehlern wimmelt“, betont Jessica: „Ich hatte einen sehr guten Lektor.“ Außerdem habe sie alles so oft korrekturgelesen, dass sie schon jeden Satz in- und auswendig beherrsche.

Ihre Fantasie-Geschichte „Identityless“ spielt in Florida (USA). Dort lebt ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten, eine Chimäre, die es nicht leicht hat. Ihre Mitmenschen, vor allem aber die staatlichen Autoritäten, fürchten sich vor ihr. Einmal im Jahr werden die Grenzen dicht gemacht. In dieser Zeit laufen Tests, um herauszufinden, wer es besitzt, jenes zweite Gen.

Für eine Romanze ist gesorgt

Um nicht aufzufliegen, muss das Mädchen immer Reißaus nehmen. So türmte sie vor besagten Tests bereits aus England, Spanien, Deutschland und Italien. Ob ihr auch in Florida rechtzeitig die Flucht gelingt? Oder ergeht es ihr wie anderen, die fortan nie mehr gesehen wurden? Verraten sei nur so viel: „Es wird spannend, und es gibt eine Romanze“, lächelt Jessica vielsagend.

Jessica Wedekind (17) ringt um jedes Wort. Quelle: Haig Latchinian

In Amerika war sie noch nie, verrät Jessica. Sie habe zu große Platzangst im Flugzeug. Derzeit macht sie in Leipzig ihr Fachabitur, möchte studieren und Autorin werden. Jeden Tag pendelt sie zwischen der Großstadt und Dehnitz. Sie genießt die Abgeschiedenheit des Fährhauses, hilft ihren Eltern, die im Haus eine Gastwirtschaft betreiben, ab und zu beim Kellnern.

Flucht vor der Flut

Die Flut 2013 erlebte sie am eigenen Leib. „Es war schlimm. Wir mussten raus. Gastraum, Keller und Küche – überall stand die braune Brühe.“ Ansonsten nutze sie jeden Sonnenstrahl, um sich am Fähranleger die nächsten Handlungsstränge auszudenken. Ein ganzes Jahr machte sie sich zunächst einen groben Schlachtplan, ehe sie zu schreiben begann.

„Ich muss im Kopf eine klare Vorstellung von der Abfolge der Szenen und Kapitel haben, der Schluss steht auch schon fest, bevor ich mit der ersten Zeile anfange“, sagt Jessica, die das Bullet Journal, ihr Notizheft, immer bei sich hat. Im Moment schreibt sie an der Fortsetzung des Romans. Geplant sei eine Trilogie.

1200 junge Leute folgen ihr

In ihrer Tik-Tok-Community wirbt sie für ihr Buch. Sie dreht kleine Videos, liest mal den Klappentext, mal eine Passage. Mit Erfolg. Auf der Plattform habe sie bereits 1200 Follower, sagt die einstige Teilnehmerin am Bundeswettbewerb „Jugend schreibt“. Jede Frage zu einer ihrer Figuren wird beantwortet. Und: Sie freut sie sich riesig über die Amazon-Rezension: Fünf Sterne!

„Identityless – Scherben der Wahrheit“, 2021, 2. Auflage, Books on Demand (Verlag) 978-3-7543-1931-4 (ISBN), Softcover von Katrin Hussock, 14,99 Euro.

Von Haig Latchinian