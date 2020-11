B 107: Baustelle bei Püchau wird eher als geplant fertig

Machern/Püchau

Gute Nachrichten von der B 107 bei Püchau: Voraussichtlich einige Tage eher als geplant kann die wichtige Verkehrsader im Norden des Landkreises wieder freigegeben werden. „Die Arbeiten sind bereits sehr weit vorangeschritten. Der Asphalteinbau wurde inklusive aller Einmündungen und Feldzufahrten am 30. Oktober abgeschlossen“, teilte Rosalie Stephan, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), auf Anfrage mit.

Leitpfosten und Beschilderung folgen noch

„In der kommenden Woche erfolgen noch Erdarbeiten im Bereich der Böschungen, der Randbereiche und Bankette. Weiterhin werden die Fugen vergossen, die neuen Leitpfosten sowie die Beschilderung aufgestellt und die Markierung aufgebracht.“ Im Lasuv ist man optimistisch, das Tempo beibehalten zu können. „In Abhängigkeit von der Witterung ist der Abschluss der Arbeiten zum Ende der nächsten beziehungsweise zum Anfang der darauffolgenden Woche geplant.“

Anzeige

B 107 bei Püchau: Der Asphalteinbau inklusive aller Einmündungen und Feldzufahrten konnte am 30. Oktober abgeschlossen werden. Jetzt folgen noch Restarbeiten im Bereich der Böschungen und Bankette. Quelle: Thomas Kube

Das dürfte nicht nur Hunderte von Pendlern freuen, die derzeit noch die Umleitung über Wurzen in Kauf nehmen müssen. Auch in den Macherner Ortschaften Püchau und Lübschütz hatten die Bauarbeiten vor der Haustür einige Einschränkungen mit sich gebracht und für Schleichverkehr gesorgt. Ob auch etwaige Folgen an Gemeindestraßen ausgeglichen werden, beantwortet das Lausv wie folgt: „Sofern nachweislich Schäden an den ausgewiesenen Umleitungsstrecken entstanden sind, werden diese behoben. Wie üblich wurde dazu vor Beginn unserer Baumaßnahme eine Beweissicherung zur Dokumentation des Zustandes der Straßen durchgeführt.“

Die B 107 wird seit Anfang Oktober auf einer Länge von 1,9 Kilometer saniert. Die Kosten betragen rund 650 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Von Simone Prenzel