B 107 bei Machern für mehrere Wochen dicht

Machern/Püchau

Ab Montag müssen die Kraftfahrer im nördlichen Landkreis mit einer wesentlichen Verkehrseinschränkung leben: Bis voraussichtlich Mitte November wird die B 107 bei Machern zur Baustelle und ist in dieser Zeit für den Durchgangsverkehr tabu.

Bundesstraße wird auf 1,9 Kilometer Länge saniert

Im Auftrag des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) wird die Fahrbahn erneuert. Dies gehe mit einer Vollsperrung der wichtigen Verkehrsader einher, informierte Lasuv-Sprecher Franz Grossmann am Mittwoch. Die Bundesstraße wird auf einer Länge von 1,9 Kilometer saniert, wobei sich das Vorhaben in zwei Baubereiche unterteilt. Nach Angaben des Lasuv-Sprechers wird die Fahrbahn auf Vordermann gebracht und die Asphaltschichten teilweise ersetzt. „Außerdem werden Bankette angepasst sowie Markierung und Beschilderung erneuert.“

B 107 am Abzweig Altenbach gesperrt

Bereits im Vorjahr waren Baumaschinen angerückt, um gravierende Schäden auszubessern. Nunmehr werde die noch verbleibende Strecke angefasst. Die B 107 wird dazu beginnend an der Kreuzung B 107/K 8367 – im Volksmund besser bekannt als Abzweig Altenbach – bis nördlich von Püchau komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die B 6 nach Wurzen, die S 11 in Richtung Eilenburg sowie die B 87 zur B 107. Die Kosten für die Sanierung betragen rund 650 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Gemeinderat sorgt sich um Verkehrssituation in Püchau

Sorgen um die Verkehrssituation in Püchau macht sich bereits jetzt Thoralf Schilde von Wir sind Mache(r)n. „In der Püchauer Hauptstraße herrschen bei Schulbeginn schon zu normalen Zeiten chaotische Zustände. Wie soll das erst während der Bauarbeiten werden, wenn die Straße zur Sackgasse wird?“, fragte der Gemeinderat aus Püchau auf der jüngsten Ratssitzung. Laut Sachgebietsleiter Andreas Breske seien diese Fragen mit allen Beteiligten besprochen worden. „Auch Grundschule, Hort, Kita und Feuerwehr wurden informiert.“ Geplant sei unter anderem, in der Wendeschleife vorm Gerätehaus ein Halteverbot auszuschildern. Zudem seien die Pädagogen des Bildungszentrums gebeten worden, ihre Autos nicht unmittelbar in Schulnähe zu parken. Die vor kurzem noch gesperrte Schlossstraße sei ebenfalls wieder befahrbar und die Gemeinde habe zudem die Baumaßnahme in der Schulstraße abgeschlossen.

Von Simone Prenzel