BM-Wahl in Brandis noch nicht rechtsgültig

Fünf Monate sind inzwischen seit der Bürgermeisterwahl in Brandis am 27. September vergangen, und noch immer ist Arno Jesse nicht als Bürgermeister vereidigt. Auch bei der öffentlichen Stadtratssitzung am 2. März fehlt dieser Punkt auf der Tagesordnung. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Der Hauptgrund: Die laufende Prüfung einer Wahlanfechtung durch die Kommunalaufsicht. „Nach der Sächsischen Gemeindeordnung führt dann der bisherige Bürgermeister die Geschäfte weiter“, informiert die Sprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux auf Anfrage der LVZ.

Unvollständige Wahlveröffentlichung

Bei dem Urnengang hatte Jesse 69 Prozent der Stimmen geholt, der unabhängige Mitbewerber Ingo Börner, der für die AfD im Stadtrat sitzt, 31 Prozent. Eine Panne passierte bereits bei der ersten öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses durch die Stadt im Amtsblatt am 19. Oktober 2020. „Hier fehlte die Rechtsbehelfsbelehrung, so dass die Stadt Brandis die Veröffentlichung inclusive der Belehrung im Amtsblatt am 21. Dezember wiederholte“, so Laux.

Dies hatte zur Folge, das die Fristen für Wahlanfechtung wie -prüfung erneut begannen: für eine Anfechtung vom 22. bis 28. Dezember und für die Prüfung vom 22. Dezember bis 21. Januar – sofern keine Wahlanfechtung eingeht. Doch das passierte. Die Wahl war schon nach der ersten Veröffentlichung angefochten worden, und am 23. Dezember wurde wieder eine Wahlanfechtung eingereicht, denn mit dem erneuten In-Gang-Setzen des Verfahrens war, so Laux, „die erste Anfechtung gegenstandslos geworden“.

Ingo Börner legt Beschwerde ein

Der Einreicher: beide Male Ingo Börner. „Der Beschwerdeführer macht die Verletzung seiner eigenen Rechte geltend“, sagt Laux, ohne konkreter werden zu wollen. Nach Paragraf 25 Kommunalwahlgesetz kann sowohl jeder Wahlberechtigte als auch jeder Bewerber, auf den bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde erheben. Börner selbst wollte sich auf LVZ-Anfrage ebenfalls nicht äußern. Dazu „kann ich … leider keine Auskunft geben“, ließ er wissen.

Wie auch immer Börners Vorwürfe lauten, auch ihre Prüfung konnte nicht zügig abgeschlossen werden. Jesse hatte sich zwischenzeitlich mit dem Corona-Virus infiziert, deshalb verzögerte sich seine Zuarbeit zu den Anfechtungsgründen, die, so Laux, „teilweise in der Person des Bürgermeisters lagen und deshalb nur von ihm beantwortet werden konnten“.

„Schwierigkeit, das Wahlergebnis zu akzeptieren“

Zu den Gründen hält sich auch Jesse weitgehend bedeckt: „Auch ich bin nur befragt worden“, erklärt er. „Aber ich halte die Wahlanfechtung für unangemessen und inhaltlich für nicht begründet und habe entsprechend darauf reagiert.“ Die Anfechtung fußt in seinen Augen auf der „Schwierigkeit eines Gegenkandidaten, das Wahlergebnis zu akzeptieren, das eindeutig war“.

Jesse kann nachvollziehen, dass das Ausstehen der Vereidigung für Verwunderung sorgt. „Ich habe überlegt, ob ich die Öffentlichkeit informiere“, sagt er. „Auf der anderen Seite geht die Wahlanfechtung nicht an mich, sondern an die Kommunalaufsicht. Und deshalb ist es deren Aufgabe, darüber zu berichten.“

Die lässt auf Anfrage wissen, dass die Prüfung abgeschlossen ist und sich in der Anhörung gegenüber dem Beschwerdeführer befindet. Laux: „Zum Ergebnis möchten wir bis zum Ende der Anhörungsfrist nichts sagen.“ Heißt, „die Gültigkeit der BM-Wahl“ konnte „noch nicht festgestellt werden“, sagt Laux. Und deshalb kann „eine Vereidigung und Verpflichtung … in der Stadtratssitzung am 2. März 2021 … nicht erfolgen“.

