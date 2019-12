Machern sucht einen Nachfolger für Bürgermeisterin Doreen Lieder (parteilos), die zum Jahresende in den Ruhestand versetzt wird. Jetzt steht fest, welche Kandidaten beim Urnengang am 23. Februar 2020 ihren Hut in den Ring werfen. Über die Zulassung der Kandidaten entscheidet der Wahlausschuss am Freitag.