BMW in Brandis gestohlen

Brandis

Ein BMW ist in der Nacht zum Mittwoch im Brandiser Eschenweg gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe der Besitzer am Morgen festgestellt, dass sein metallicblaues Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen L-XG 3175 verschwunden war. Er hatte es ordnungsgemäß am Vortag auf seinem teilumzäunten Grundstück abgestellt.

Das Fahrzeug ist den Angaben zufolge mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Beide Fahrzeugschlüssel sind noch vorhanden. Der Wert des gestohlenen Fahrzeugs beläuft sich auf circa 42.000 Euro.

Von LVZ