Baby Karl Rudolf ist jüngstes Mitglied bei Wurzener Lebensrettern

Wurzen

Baby Karl Rudolf war der heimliche Star beim Weihnachtsschwimmen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) Parthenaue in Wurzen. Mama Cindy Böhlitz ist ehrenamtliche Ausbilderin bei dem Verein. Seit Oktober dieses Jahres gibt es den Stützpunkt Wurzen, der zur DLRG Parthenaue gehört. Dem steht Thomas Handke (53) vor, der zuvor bei der Ortsgruppe Naunhof Mitglied war.

Rettungsschwimmer am Becken- und Uferrand im Muldental

Die DLRG bildet Rettungsschwimmer aus, die ganzjährig in Schwimmhallen, Freibädern, Seen oder auch direkt an der Ostsee zum Einsatz kommen. Der Stützpunkt Wurzen zählt schon etwa 50 Mitglieder, die übergeordnete Ortsgruppe Parthenaue noch einmal soviel. Zum Jahresende gibt es immer ein sogenanntes Weihnachtsschwimmen für alle Mitglieder, wo bei lustigen Staffelwettbewerben die Kräfte gemessen werden. „Vorrang haben allerdings Spiel und Spaß im Wasser“, betont Handke. „Unsere Mitglieder sichern in der Sommersaison die beiden Wurzener Freibäder mit ab, dafür bekommen wir im Gegenzug von der Stadt günstige Trainingszeiten in der Schwimmhalle“, verrät der Vereinsvorsitzende.

Große Rettungsschwimmer-Familie in der Parthenaue

Gleichzeitig bedauert er aber, dass deutschlandweit immer mehr Schwimmhallen wegen Unwirtschaftlichkeit schließen müssen und damit auch Trainingsmöglichkeiten für Rettungsschwimmer schwinden. Nachwuchssorgen hat die DLRG Parthenaue dagegen nicht, denn schon Baby Karl Rudolf wurde in einer „DLRG-Familie“ geboren und somit gleich als jüngstes Mitglied präsentiert.

Von Thomas Kube