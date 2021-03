Die kleinen Innenstadthändler müssen ihre Läden geschlossen halten. Die Kunden bleiben aus. Und das seit Monaten. Dirk Hobler vom Stadtförderverein Bad Lausick will sich das nicht weiter gefallen lassen. Er setzt am 31. März auf Widerstand.

Leere in der Bad Lausicker Innenstadt, hier in der Straße der Einheit. In den Schaufenstern spiegeln sich nicht die potenziellen Kunden, sondern Fassaden. Quelle: Jens Paul Taubert