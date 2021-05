Bad Lausick: Nach Corona zurück ins Leben mit einer Reha

Bad Lausick

Wer an Corona erkrankte, braucht häufig Wochen, um allmählich zu alter Form zurückzufinden. Genesene leiden weiter unter Schmerzen und gestörter Wahrnehmung, fühlen sich kurzatmig und kraftlos. Experten sprechen von möglichen Langzeit-Schäden, die 87 Prozent der Infizierten beträfen. Die Sachsenklinik Bad Lausick richtet jetzt für diese Post-Covid-Patienten die Anschlussheilbehandlung speziell aus.

Lebensqualität sichern, Berufstätigkeit ermöglichen

„Nach aktueller Studienlage ist es nicht ausreichend, Patienten nach einer Covid-19-Infektion ein eindimensionales Behandlungsprogramm anzubieten, da sie sehr häufig Symptome aus verschiedenen Bereichen zeigen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Kai-Uwe Michels. Psychosomatik und Psychotherapie, Neurologie, Orthopädie und Innere Medizin führe die Michels-Unternehmensgruppe in Bad Lausick zu einem Modulsystem zusammen, um Patienten effizient zu behandeln und Langzeitfolgen abzuwenden. Je eher eine Rehabilitation beginne, desto höher seien die Chancen, chronische Verläufen entgegenzuwirken. Das sichere nicht nur Lebensqualität, sondern auch die Wiederaufnahme der Berufstätigkeit in möglichst vollem Umfang.

Hilfe bei Langzeit-Folgen, aber keine reine Post-Covid-Reha

„Wenn neurologische, geriatrische, orthopädische oder psychosomatische Störungen die führende Diagnose sind oder Covid 19 zu einer neurologischen Beeinträchtigung geführt hat, dann begleiten wir diese Patienten mit unserem neuen Konzept“, sagt Professor Dr. Horst Hummelsheim, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor. „Wir sind in Bad Lausick mit diesen vier Indikationen breit aufgestellt, haben das Fachpersonal dafür an Bord.“ Das heiße aber nicht, dass man jetzt zu einem Post-Covid-Rehazentrum für sämtliche Corona-bedingten Langzeitfolgen werde. Wenn es etwa ausschließlich um Erkrankungen der Lunge gehe, komme die Sachsenklinik kaum in Betracht.

Ärzten, Psychologen und Therapeuten kümmerten ganzheitlich um die Gesundung. Zum Programm gehörten ärztliche Untersuchungen, Einzel- und Gruppentherapien und Sportangebote. Es gehe um unter anderem um das ergotherapeutische Trainieren der Alltagskompetenzen und der Feinmotorik, um eine Steigerung der Lungenkapazität und der Herzmuskelkraft, um Stress- und Angstbewältigung.

20 Prozent der Erkrankten leiden noch Wochen später

Ein Fünftel derer, die sich mit Corona infizierten, litten noch zwölf Wochen nach ihrer Genesung von der Erstinfektion an Einschränkungen, sagt Kai-Uwe Michels. In Deutschland hätten sich bisher 3,6 Millionen Menschen infiziert. Er verweist auf eine Analyse, die beispielsweise das Fatigue-Syndrom, eine rasche Ermüdbarkeit und anhaltende Müdigkeit als häufigstes Post-Covid-Syndrom benennt. Psychische Erkrankungen wie Depression, Angst oder posttraumatische Belastungsstörungen könnten sich bei einem Drittel der Betroffenen einstellen. „Als Rehabilitationsklinik mit einem breiten Behandlungsspektrum sehen wir es als Pflicht an, der aktuellen Unterversorgung etwas entgegenzusetzen.“ Die Dauer der Reha insgesamt hänge ab von den Behandlungsschwerpunkten und liege bei drei bis fünf Wochen. Die Patienten kommen vor allem aus Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Von Ekkehard Schulreich