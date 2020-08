Badefreuden in Corona Zeiten zwischen Neukieritzsch und Naunhof

Wurzen/Naunhof/Geithain/Neukieritzsch

Superhitze am Wochenende. In den Freibädern im Landkreis fanden die Badelustigen ausreichend Abkühlung. Das Badevergnügen läuft in diesem Jahr allerdings etwas anders ab –mit teilweise Mundschutzpflicht und unter Einhaltung von Abstandsregeln. Auch bei der Besucherzahl gab es zumindest potenziell Grenzen.

Noch kein Einlassstopp in Naunhof

Nicht so im Waldbad Naunhof. „Wir hatten noch keinen Tag mit Einlassstopp“, sagt Melanie Engel vom Waldbad. „Überrannt werden wir also nicht.“ So mancher Badelustige gehe von einem absolut überfüllten Waldbad aus und steuere dann gleich einen der umliegenden Seen an. „Wer doch zu uns kommt, der staunt dann nicht schlecht, dass es hier gar nicht so voll ist.“ Rund 730 Besucher haben Platz, es gab bisher einen Tag mit 925 Badegästen, doch die verteilten sich schließlich über den gesamten Tag. Mundschutzpflicht herrscht nur beim Gang auf die Toilette. „Daran denkt nicht jeder, wer gerade aus dem Wasser kommt, hat manchmal keinen Mundschutz dabei.“

Der große Sprungturm im Freibad Naunhof. Quelle: Bert Endruszeit

Angenehme Saison mit Einschränkungen

Fürs ruhige Bahnenziehen bleibt immer eine der Markierungsleinen im Wasser. Nur wenn die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) ihr Training absolviert, werden drei Leinen angebracht. „Trotz aller Einschränkungen ist es eine sehr angenehme Saison“, findet Badmitarbeiterin Melanie Engel. Nur ihr Telefon klingelt mehr als sonst üblich. „Viele Leute rufen vor ihrem Besuch an und fragen, ob das Bad voll ist. Manche denken, dass sie sich vorher anmelden müssen. Doch das ist nicht so, jeder kann einfach so vorbeikommen.“ Auf kurzem Weg ist sie jedoch immer erreichbar – wer im Waldbad anruft, kommt sozusagen direkt am Beckenrand raus.

Besucher im Freibad Naunhof. Quelle: Bert Endruszeit

Süßigkeiten im Naunhofer Waldbad

Von der pünktlichen Saisoneröffnung am 1. Juni profitiert auch Karola Huth, die schon seit 15 Jahren im Naunhofer Waldbad Süßigkeiten und Sportartikel verkauft. „Deshalb hatte ich kaum Einbußen, Schwimmreifen und Taucherbrillen sind bei mir die Verkaufsklassiker. Nur die Kindergruppen während der Schulzeit haben gefehlt.“

Badespaß im Wurzener Dreibrückenbad. Quelle: Bert Endruszeit

Besucher im Wurzener Dreibrückenbad. Quelle: Bert Endruszeit

Maximal 927 Badegäste in dieser Saison

Auch bei Andreas Stecher im Wurzener Dreibrückenbad klingelt in diesen Tagen mehr als sonst das Telefon. „Viele Leute sind unsicher und erkundigen sich ganz genau nach der Situation. Doch bei uns muss sich niemand vorher im Internet anmelden.“ Maximal 927 Badegäste aller Altersgruppen werden eingelassen, diese Zahl wurde am Sonnabend einmal kurz erreicht. „Es gab aber keine Schlange an der Kasse, manche gehen am Wochenende doch lieber grillen und bleiben dann nicht bis zum Schluss.“ Deshalb sei es auch nicht nötig, so wie in anderen Bädern ab Mittag Bändchen auszuteilen um die „frühen“ von den „späten“ Besuchern zu unterscheiden. „Wer hier einmal drin ist, der darf auch bis zum Schluss bleiben“, betont Badleiter Andreas Stecher.

Die große Rutsche im Wurzener Dreibrückenbad. Quelle: Bert Endruszeit

Markierungen an vielen Stellen

Damit die Abstände eingehalten werden können, sind im Bad an vielen Stellen Markierungen angebracht. Allerdings lasse sich natürlich nicht alles kontrollieren. „Wir mussten aber noch niemanden wegen Missachtung der Regeln wegschicken.“ Neu und coronahalber in dieser Saison seien die angebrachten Bahnmarkierungen, damit alle „ruhigen“ Schwimmer ungestört auf ihre Kosten kommen.

Junge Badegäste im Dreibrückenbad Wurzen. Quelle: Bert Endruszeit

Familientag im Freibad Wurzen

Seinen ganz persönlichen Familientag genoss Christopher Holz im Wurzener Bad, der in großer Runde vor Ort war. „Heute hatten wir Glück und konnten gleich rein, vor ein paar Tagen mussten wir mal 15 Minuten warten.“ Das Freibad sei für seine kleine Tochter ideal, die mag Naturbäder nicht so sehr. „Ich bin Angler und schwimme auch mal mitten durch die Wasserpflanzen.“

Die große Rutsche im Dreibrückenbad Wurzen. Quelle: Bert Endruszeit

Ampel für die Badbesucher in Geithain

Bei mäßigem Wind und um die 35 Grad im Schatten zog es auch viele Besucher ins Geithainer Freibad. Schilder wiesen auf die Abstandsregelung hin sowie darauf, wann und wo Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. „Wir machen auch im Bad an markanten Flächen mit Schildern auf die Einhaltung der Hygieneregeln aufmerksam“, hebt Schwimmmeister Uwe Krause hervor. Im Eingangsbereich werden ankommende Badbesucher von denen trennt, die das Freibad wieder verlassen. „Da nur eine bestimmte Anzahl von Leuten das Freibad betreten darf, haben wir eine Art Ampel geschaltet. Eine Lichtschranke erfasst die Badegäste, die das Bad besuchen und zieht die wieder ab, die das Freibad verlassen. So haben wir die zugelassene Gesamtzahl an Badbesuchern stets im Blick“, erklärt Krause. Das Vergnügen der Badegäste komme dennoch nicht zu kurz. Schwimmmeister Krause verweist auch auf den Schwimmunterricht, bei dem die ganze Familie mit einbezogen wird, zumindest wenn es darum geht, Fragen zu beantworten.

Kühner Sprung im Freibad Geithain. Quelle: René Beuckert

Nachfrage nach Schwimmunterricht

Krause weiter: „Ich halte es für besonders wichtig, dass jedes Kind Schwimmen kann.“ Allerdings sei das längst nicht immer mehr der Fall. Die Nachfrage nach Schwimmunterricht sei so groß, „dass wir kaum nachkommen“. Und: „Leider ist es uns erst seit kurzer Zeit gestattet solche Lehrgänge an zu bieten“, sagt der Schwimmmeister.

Mutprobe vom Sprungturm.. Quelle: René Beuckert

Bronzenes Schwimmabzeichen geholt

Rentner Harald Greichen weilte mit seinen beiden Enkelkindern Antonia und Christopher im Geithainer Freibad. Die Kinder erhielten Schwimmunterricht. Beide hatten gerade das bronzene Schwimmabzeichen errungen. „Für Kinder ist es elementar, dass sie Schwimmen können, was ihnen Sicherheit gibt. Wir nutzen gern das Freibad wegen seiner angenehme Atmosphäre,“ so der Großvater weiter.

Badespaß im Freibad Geithain Quelle: René Beuckert

Familiärer Charakter in Geithain

Besucher Dietmar Wagner ist seit Bestehen des Geithainer Freibades nahezu jedes Jahr in den Sommermonaten dort. „Früher gab es nur ein Schwimmbecken, später sind weitere hinzugekommen“, erinnert er sich. Für ihn ist es der familiäre Charakter, der das Bad prägt. Auch die Sauberkeit und Wasserqualität könne sich sehen lassen.

Schwimmmeister Uwe Krause mit Schwimmschülern im Freibad Geithain. Quelle: René Beuckert

Klingeln in Neukieritzsch

Im Neukieritzscher Freibad wird besonders auf die Einhaltung der Hygienevorschriften geachtet. Jeder Badbesucher muss am Einlass klingeln. Über das Drehkreuz am Eingang werden die Besucher gezählt, und die aufgestellten Schilder weisen auf die Hygienemaßnahmen hin.

Badegäste achten auf Abstand

Schwimmmeister Mirko Bruschke sagt, dass die Besucher sich daran halten. „Unsere Badegäste achten selbst auf genügend Abstand zueinander.“ Auch an den Vormittagen kommen schon Besucher. „Es sind meist Senioren, die selbst bei schlechten Wetter ihre Bahnen ziehen. Die eigens für sie gebaute breite Treppe bietet einen idealen Ein- und Ausstieg ins Wasser, den sie gern nutzen“, sagt der Schwimmmeister.

Badegäste im Freibad Neukieritzsch. Quelle: René Beuckert

Mit Herzenslust im Wasser toben

Bärbel Dietrich fand mit ihren Enkelkindern Sem und Lenni unter einem schattigen Baum Platz. „Das Bad bietet ihnen eine gute Gelegenheit, sich nach Herzenslust im Wasser auszutoben“, gesteht sie.

Badespaß im Freibad Neukieritzsch. Quelle: René Beuckert

Angenehme Atomsphäre in Neukieritzsch

Auch Familie Bendel möchte das Freibad in Neukieritzsch nicht missen. „Die angenehme Atmosphäre lässt uns gern wieder kommen“, meint Helmut Bendel.

Von Bert Endruszeit und René Beuckert