Baden, Bauchredner und Bunkerbesuch im Muldental

Grimma/Naunhof

Zu Pfingsten öffnete im Muldental so manches Ausflugsziel wieder seine Türen. Das Warten hat beispielsweise auch im Naunhofer Waldbad ein Ende.

„Schon Punkt 10 Uhr standen bei uns am Pfingstsonnabend die ersten zehn Leute vor der Tür“, sagte Schwimmmeister Jörg Hackenschmidt. Besonders für alle, die einfach gepflegt ihre Bahnen ziehen wollten, war das Waldbad am ersten Öffnungstag der Saison einen Besuch wert. „Unser großes Thermometer zeigt zwar offiziell nur 15 Grad an, aber wir haben direkt im Becken 18 Grad gemessen.“ Zeitgleich dürfen immerhin 260 Besucher ins Wasser, soviel waren es am ersten Tag aber nicht. So blieb auch für einen 45-jährigen Schwimmer aus Parthenstein viel Platz. „Für mich fühlt sich das Wasser sogar viel wärmer an als 18 Grad“, sagte er. „Das Training hier ist der perfekte Ausgleich, deshalb habe ich die Chance gleich genutzt.“

Zur Galerie Boote, Bauchredner, Bunker und Bad – die LVZ unternahm Pfingsten einen Streifzug durchs Muldental. Viele Menschen waren wieder auf den Beinen und genossen wieder geöffnete Freizeitmöglichkeiten.

Mit der Maske in den Macherner Bunker

Eine Chance zur Besichtigung nutzten etliche Neugierige im Macherner Stasi-Bunker. Auch der öffnete erstmals in dieser Saison seine mächtigen Stahltüren. Normalerweise kann der Bunker nur im Rahmen von Führungen betreten werden. „Doch auf die müssen wir derzeit verzichten“, erklärte Museologin Jana Bleyl. Eigens für das selbstständige Erkunden der Anlage wurden für die Gäste abwaschbare Handblätter mit allen wichtigen Informationen vorbereitet. Zudem dürfen nur acht Besucher gleichzeitig den Bunker besichtigen. „Früher waren hier ja bis zu 100 Leute gleichzeitig unten.“ Generell gilt jedoch, dass niemand allein in den Bunker darf, unten seien deshalb immer Mitarbeiter präsent. „Bei uns gibt es ja keine Vitrinen“, so Jana Bleyl.

Besucher aus Leipzig und Delitzsch

Zufällig von der Öffnung hatte Eberhard Preiß erfahren. „Da haben wir heute gleich die Chance für einen Besuch genutzt“, so der Leipziger. „Mich fasziniert die Technik hier, die ja auch schon um die 50 Jahre alt ist.“ Die Delitzscherin Katarina Jacob erkundete mit ihren Kindern die Bunkeranlage. „Es ist schon etwas seltsam, hier mit Schutzmasken durchzugehen. Das passt ja irgendwie auch zum Thema Abschottung.“

Mit Maske in Machern: Besucher im alten Stasi-Bunker. Quelle: Bert Endruszeit

Roy Reinker lässt die Puppen tanzen

Maskenpflicht bestand dagegen in Nimbschen nicht. Dort konnten die Besucher am Pfingstsonntag bei schönstem Sonnenschein ihre Lachmuskeln strapazieren. Bauchredner Roy Reinker ließ buchstäblich seine Puppen tanzen. Auch er musste in den vergangenen Wochen auf Showauftritte verzichten. Doch er machte das beste daraus. „Für mich war das eine sehr wertvolle Zeit, ich habe viel Energie getankt und gleich mein neues Programm vorbereitet. Denn ich würde mir ja in normalen Zeiten niemals zwei Monate dafür nehmen.“ Nun sei die neue Show mit dem Titel „Puppe la papp“ bald im Kasten, die Premiere ist für Februar 2021 in Borna geplant.

Bauchredner Roy Reinker trat Pfingstsonntag in Nimbschen auf. Quelle: Bert Enduszeit

Seit Mitte Mai kann Roy Reinker nun wieder auf Tour gehen, die Zeit so ganz „ohne“ sei schon schwer gewesen. „Wenn man liebt, was man macht, dann tut es schon weh, wenn es einem weggenommen wird.“ Nun sei es für ihn einfach toll, wieder das Leuchten in den Augen der Zuschauer zu sehen. Und die nahm er natürlich auch mal gehörig auf die Schippe: „Hier in Nimbschen sagen sich nicht nur Fuchs und Hase gute Nacht, sondern die sind auch noch miteinander verwandt.“

Fans kommen sogar aus Leipzig nach Grimma

Zu den Gästen zählte Katja Wendt aus Leipzig-Seehausen. „Wir sind richtige Fans von ihm und haben mindestens schon sechs Shows gesehen. Und heute haben wir unsere Nachbarn einfach mal mitgenommen.“ Eher zufällig wurde dagegen Claudia Seidel aus Frohburg zum Zaungast der Bauchredner-Show. „Jedes Jahr zu Pfingsten machen wir eine Radtour. Heute sind die reizenden Schwestern samt Anhang mit dabei.“

Fahrgäste auf der „Katharina von Bora“. Quelle: Bert Endruszeit

Weniger Andrang bei Muldentouren

Auf der Mulde auf Tour ging das Grimmaer Fahrgastschiff „ Katharina von Bora“. Saisonstart war schon zu Himmelfahrt, allerdings verkehrt die Linie derzeit nur Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen. „In der Woche ist einfach zu wenig Andrang, die Reisebusse und Hochzeitsgesellschaften fehlen uns derzeit noch“, erklärte Schiffsführer Sven Biegel, der gemeinsam mit Decksmann René Lodderstedt die Passagiere von der Grimmaer Hängebrücke nach Höfgen und wieder zurück brachte. Eigentlich fasst das Schiff bis zu 60 Personen, die aktuellen Hygieneregeln lassen eine solche Zahl jedoch nicht zu. „Wir haben die mittlere Bank entfernt und zusätzlich noch Sitzabtrennungen angebracht. Nun können wir bis zu 35 Leute mitnehmen.“

Die Nachfrage zu Pfingsten war gut. Stets stiegen Passagiere ein. Und am Pfingstsonntag fuhren die Schiffsmänner drei Stunden länger als sonst, denn an der Schiffsmühle in Höfgen wurde das Osterfeuer nachgeholt.

Von Bert Endruszeit