Bagger befreit den Muldezufluss Rietzschke binnen zweier Monate

Wurzen/Körlitz

Von der Quelle am Körlitzer Gemeindeteich bis zur Mündung in den Mühlgraben am Wurzener Amtsweg schlängelte sich das Bächlein Rietzschke über eine Länge von sieben Kilometern. Doch der Großteil des Muldezuflusses verbirgt sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts unter der Erde. Nur ab und an lässt sich das Gewässer noch sehen – an den beiden Regenrückhaltebecken am Heidenberg in Roitzsch sowie an der Sternwarte in Wurzen. Doch das hat sich nun geändert. Binnen zweier Monate legte die Höptner Straßen- und Tiefbau GmbH aus Liebschützberg (Landkreis Nordsachsen) auf einer Strecke von 1350 Meter die Rietzschke frei.

Anfang Oktober hatten noch die beiden Bürgermeister von Wurzen und Lossatal, Jörg Röglin (SPD) und Uwe Weigelt (SPD), mit Landrat Henry Graichen (CDU), dem CDU-Landtagsabgeordneten Kay Ritter sowie Michael Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, zum Spaten gegriffen, um den offiziellen Start des Vorhabens zu verkünden. Tags darauf rollte auch schon der Bagger an. Acht Wochen später erreichte die Baumaschine das Ziel – den Schwanenteich in Roitzsch.

Bund und Freistaat fördern Pilotprojekt zu 90 Prozent

Über den Fortschritt der Arbeiten zeigt sich Buchholz bei einer Stippvisite vor Ort zufrieden. Rechts des neuen Bachbettes türmt sich der feuchte Mutterboden zu einem langgezogenen Erdhaufen auf. Zentnerschwere Stahlbetonrohre liegen aneinandergereiht daneben. Sogar der künftige Wirtschaftsweg ist bereits gut zu erkennen. Immer donnerstags in der Woche überzeugte sich der Mitarbeiter des Sachgebietes Ländliche Neuordnung im Landratsamt bei den Bauberatungen vom aktuellen Stand des Projektes mit Pilotcharakter.

Blick zur Rietzschke-Quelle in Körlitz: Nur zwei Monate nach Beginn der Arbeiten fließt der Bach wieder offen bis zum Schwanenteich in Roitzsch. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Allein die Vorbereitung zur Offenlegung der Rietzschke dauerte knapp sechs Jahre. Der Planung vorausgegangen war zunächst ein sogenanntes Flurbereinigungsverfahren, also die Neuordnung des ländlichen Grundbesitzes, sowie die Bildung einer Teilnehmergemeinschaft, bestehend aus den jeweiligen Flächeneigentümern. Jenem Gremium steht der 40-jährige Vermessungsingenieur als Vorsitzender vor. Insofern weiß Buchholz um die Bedeutung der Unternehmung, die circa 1,7 Millionen Euro kostet und zu 90 Prozent vom Bund sowie vom Freistaat Sachsen über das Programm „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ gefördert wird. Die restlichen zehn Prozent zahlen Wurzen und Lossatal aus ihrem Kommunalhaushalt.

Ab Januar starten der Wegebau und die Anpflanzungen

„Im Januar beginnen wir dann mit dem Wegebau sowie den Anpflanzungen“, kündigt Buchholz die nächsten Schritte an. So werden auf dem Lossataler Flurstück, das 2550 Quadratmeter umfasst, durch die Leipziger Firma ST Grünbau GmbH 1275 Bäume und Büsche in die Erde gesetzt, darunter Schwarzerle, Ulme, Korbweide und Schneeball. „Sie sind insbesondere für die Beschattung wichtig, damit das Gewässer nicht verunkrautet.“ Auf Seiten Wurzens seien außerdem 225 Pflanzen auf 450 Quadratmeter vorgesehen. Im Übrigen, so Buchholz, hätten die Bäume bereits einen Stammumfang von 12 bis 14 Zentimeter.

Künftiges Recyclingmaterial: Um ab Januar den Wirtschaftsweg entlang der Rietzschke zu befestigen, werden die alten Stahlbetonrohre zerkleinert. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Eine Besonderheit gebe es ferner beim Wegebau, erwähnt der Vorstandsvorsitzende schließlich noch. Denn die alten Stahlbetonrohre, die mittlerweile zuhauf herumliegen, sollen zerkleinert werden und als Recyclingmaterial für den Untergrund der viereinhalb Meter breiten Begleitroute dienen. Mit dem Ende sämtlicher Arbeiten rechnet Buchholz im Frühjahr 2022. Zuletzt verweist er noch auf den alten Jugendklub am Ortsrand von Körlitz. Der Abriss des maroden Gebäudes gehöre nämlich zum Gesamtvorhaben der Rietzschke-Öffnung. „Die gute Botschaft ist, dass wir jetzt dafür Fördergelder erhalten haben. Der Standort wird danach rekultiviert.“

Von Kai-Uwe Brandt